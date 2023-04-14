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Власти Петербурга объяснили, что намерены делать с опечатанными барами

Власти Петербурга обещали создать на барных улицах культурно-гастрономическое пространство
В администрации Центрального района сообщили, что на «барных» улицах планируют создать «культурно-гастрономическое пространство». Там расположены заведения, которые СК опечатал. Власти обещают изменить улицы и бизнес на них
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Главные «питейные» улицы в центре Санкт-Петербурга — Думскую и Ломоносова власти хотят превратить в «культурно-гастрономическое пространство», рассказала «Фонтанке» глава администрации Центрального района города Елена Федорова. У администрации «есть мысли» на этот счет, но более подробно ими она будет готова поделиться летом.

«Хотелось бы, чтобы это было туристически привлекательным местом, которое будет работать в рамках действующего законодательства и с соблюдением порядка. И чтобы Думская была не испанским стыдом, а местом, где бизнес мог бы развиваться, соблюдая интересы гостей и жителей города», — сказала она.

Федорова сообщила, что вопрос о возможности привлечь новый бизнес, если помещения баров останутся опечатанными в качестве вещдоков, «также прорабатывается». Администрация собирается изменять пространство совместно с бизнесменами и «избавиться от того негатива, с которым сейчас ассоциируется Думская улица».

В конце марта СК опечатал 17 заведений на Думской улице в качестве вещдоков по делу о вовлечении несовершеннолетних в распитие алкоголя (ч. 1 ст. 151 УК). По версии следствия, один из баров анонсировал мероприятие 22 февраля, где алкоголь продавали «неограниченному кругу несовершеннолетних».

В ночь на 8 апреля сотрудники МВД, Росгвардии и СК провели рейд в 13 барах на улице Ломоносова «с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия». Как пишет «Фонтанка», десять заведений опечатали.

Владельцы опечатанных заведений пожаловались РБК, что информации о сроках завершения проверки и возможности открытия баров у них нет. «Говорим: насколько вся эта ситуация затянется? Они [правоохранительные органы] говорят: «По этой статье может в рамках уголовного дела расследоваться и два, и три месяца, и полгода—год, и даже пять — мы вам ничего сказать не можем», — сообщил владелец одного из баров.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Санкт-Петербург несовершеннолетние алкоголь
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