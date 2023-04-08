Силовики пришли с обысками в 13 баров в центре Петербурга

МВД, СК и Росгвардия пришли в 13 баров на улицах Думская и Ломоносова в Петербурге

Следственные действия прошли в рамках дела, заведенного после того, как в одном из баров провели алкогольную вечеринку с участием несовершеннолетних. Силовики решили проверить и клуб, закрытый после предыдущей проверки в марте

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В ночь на 8 апреля сотрудники МВД, Росгвардии и Следственного комитета провели рейд по барам в центре Санкт-Петербурга. Как сообщает управление СК по городу, следственные действия прошли в 13 барах на улице Ломоносова «с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия».

Как пишет «Фонтанка», силовики пришли в бары «Центральная станция», Nebar, «Эскобар», El Chapo, «Disco club Ломоносов», Rhino Bar и другие. В их числе — клуб Led, который был опечатан во время предыдущего рейда в конце марта; дверь вскрыли болгаркой. Помимо этого они зашли в несколько баров на улицах Грибоедова и Думская.

Одна из посетительниц «Эскобара» сообщила изданию, что у гостей проверяли документы, из заведения некоторое время никого не выпускали.

Как заявили в СК, следственные действия прошли в рамках дела, заведенного по ч. 1 ст. 151 УК (вовлечение несовершеннолетних в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции). По данным ведомства, 22 февраля в интернете появилось объявление, что в одном из баров будет вечеринка с возрастным ограничением 16+, после чего некто «приобрел алкогольную и спиртосодержащую продукцию, а также реализовал ее неограниченному кругу несовершеннолетних».

В конце марта следователи опечатали 17 баров на Думсков и Ломоносова. В СК заявили, что заведения признаны вещественными доказательствами по делу, заведенному по ч. 1 ст. 151 УК.