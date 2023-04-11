Владельцы баров в Петербурге, которые опечатал СК, оценили свои убытки

На прошлой неделе следователи опечатали 13 баров на улицах Думская и Ломоносова в Петербурге. РБК поговорил с владельцами — они рассказали, что убытки достигают 1 млн руб. в неделю, а сроки закрытия им назвать не могут

Фото: apothekebar / VK

Петербургский бар Apotheke, который Следственный комитет опечатал как вещественное доказательство по уголовному делу, понесет примерно 1 млн руб. убытков за неделю простоя. Об этом РБК сообщил владелец заведения Дмитрий Киниченко.

В ночь на 8 апреля, около 00:57 по местному времени (совпадает с мск), в бар, по словам Киниченко зашли сотрудники Следственного комитета и Росгвардии. «[Они] попросили гостей покинуть заведение, предварительно проверив у них документы», — сказал предприниматель.

Затем правоохранители опечатали бар, «повесили амбарный замок и цепь», заявил владелец. Следствие, по его словам, сочло бар вещественным доказательством в рамках уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в распитие алкоголя. Среди посетителей, у которых проверили документы, несовершеннолетних не было, заверил собеседник.

Владелец другого бара рассказал, что сотрудники СК, ОМОН, МЧС пришли к нему «в половину первого ночи». «Говорят: ребята, предоставьте нам все свои документы, даже если у вас все в порядке, мы вас опечатаем. Нам тут и ответить уже было нечего. На вопрос «почему» они говорят: так у вас малолетка в заведении. Говорю: а где — и мне показывают на товарища, который сидит в уголке на диване», — рассказал владелец. «Мы его не пускали, он зашел с основной массой сотрудников и присел в уголке», — добавил он. В итоге правоохранители посмотрели документы бара, выписали штраф в 30 тыс. руб. бармену «за малолетку», а потом опечатали заведение.

«У нас совершенно нет никакой информации о сроках [на которые закрыли бар]. <…> Я на этой неделе очень пытаюсь попасть на прием к следователю, который ведет это дело, и просто хотя бы узнать, что нас ждет дальше. На данный момент понимания нет», — сказал РБК Киниченко. Он сообщил, что кроме Apotheke Bar владеет еще одним заведением под названием The Twill Bar, оба они расположены на улице Ломоносова. Сейчас команду первого заведения перевели в The Twill Bar, они будут работать там по выходным, пояснил бизнесмен. «Больше никакой информации нет. Убытки, неделя простоя бара — это где-то около миллиона, может быть, чуть больше», — заключил Киниченко.

«Когда это все разрешится?» — рассказал РБК владелец другого бара. «По ситуации мы говорим: у нас капает аренда, у нас сотрудники без зарплаты, около 40 человек остаются без работы. Нелегальные закрыли и фиг с ними, но легальных там порядка 10–12 осталось. Они [правоохранительные органы] их закрыли. Говорим: насколько вся эта ситуация затянется. Они говорят: «По этой статье может быть в рамках уголовного дела расследоваться и два, и три месяца, и полгода, год, и даже пять — мы вам ничего сказать не можем», — рассказал он.

РБК отправил запрос в СК.

В ночь на 8 апреля сотрудники МВД, Росгвардии и Следственного комитета провели рейд по барам в центре Санкт-Петербурга. В пресс-службе СК говорили, что силовики провели обыск в 13 барах на улице Ломоносова «с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия». «Фонтанка» также писала, что в ходе рейда сотрудники силовых ведомств посетили бары на Думской улице и набережной канала Грибоедова. Часть баров на этих улицах опечатали еще в конце марта. СК признал их вещественными доказательствами по уголовному делу о вовлечении подростков в «совершение антиобщественных действий».

Обыски прошли в рамках дела о вовлечении несовершеннолетних в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции (ч. 1 ст. 151 УК). СК ссылался на объявление, которое, по его данным, появилось в интернете 22 февраля. В нем говорилось, что в одном из баров состоится вечеринка с возрастным ограничением 16+. После этого некто «приобрел алкогольную и спиртосодержащую продукцию, а также реализовал ее неограниченному кругу несовершеннолетних», полагают в СК.