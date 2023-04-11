Владельцы баров в Петербурге, которые опечатал СК, оценили свои убытки

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 89,17 (-1,12) Инвестиции, 10 апр, 16:25 Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 81,74 (-0,65) Инвестиции, 10 апр, 16:25
Небензя заявил о распространении переданного Украине оружия среди ОПГ Политика, 01:29
Премьер Израиля ответил на данные из «утечек» о поставках оружия Украине Политика, 01:25
Трамп посоветовал Десантису не участвовать в праймериз республиканцев Политика, 01:21
Гладков раскритиковал распространение памяток о «тревожном чемоданчике» Политика, 00:58
Байден отменил режим ЧС из-за пандемии COVID-19 Общество, 00:49
Киев пригласил на Украину иностранных пилотов F-16 Политика, 00:38
Месть и проклятие. Главные интриги дня 1/4 финала Лиги чемпионов Спорт, 00:30
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Из-за извержения вулкана на Камчатке ввели красный код авиаопасности Общество, 00:26
Владельцы баров в Петербурге, которые опечатал СК, оценили свои убытки Общество, 00:15
Politico узнала, почему США не начали поставки Украине по ленд-лизу Политика, 00:04
Объем нераспроданного жилья у застройщиков в Москве достиг 10 млн кв. м Недвижимость, 00:02
Глава ВТБ предложил новый этап приватизации Экономика, 00:00
Титов обратился в прокуратуру из-за перегибов по статье о гособоронзаказе Бизнес, 00:00
«Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику» Мнение, 00:00
Общество ,  
0 

Владельцы баров в Петербурге, которые опечатал СК, оценили свои убытки

Владелец закрытого СК бара Apotheke в Петербурге: убытки составят ₽1 млн за неделю простоя
На прошлой неделе следователи опечатали 13 баров на улицах Думская и Ломоносова в Петербурге. РБК поговорил с владельцами — они рассказали, что убытки достигают 1 млн руб. в неделю, а сроки закрытия им назвать не могут
Фото: apothekebar / VK
Фото: apothekebar / VK

Петербургский бар Apotheke, который Следственный комитет опечатал как вещественное доказательство по уголовному делу, понесет примерно 1 млн руб. убытков за неделю простоя. Об этом РБК сообщил владелец заведения Дмитрий Киниченко.

В ночь на 8 апреля, около 00:57 по местному времени (совпадает с мск), в бар, по словам Киниченко зашли сотрудники Следственного комитета и Росгвардии. «[Они] попросили гостей покинуть заведение, предварительно проверив у них документы», — сказал предприниматель.

Затем правоохранители опечатали бар, «повесили амбарный замок и цепь», заявил владелец. Следствие, по его словам, сочло бар вещественным доказательством в рамках уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в распитие алкоголя. Среди посетителей, у которых проверили документы, несовершеннолетних не было, заверил собеседник.

Владелец другого бара рассказал, что сотрудники СК, ОМОН, МЧС пришли к нему «в половину первого ночи». «Говорят: ребята, предоставьте нам все свои документы, даже если у вас все в порядке, мы вас опечатаем. Нам тут и ответить уже было нечего. На вопрос «почему» они говорят: так у вас малолетка в заведении. Говорю: а где — и мне показывают на товарища, который сидит в уголке на диване», — рассказал владелец. «Мы его не пускали, он зашел с основной массой сотрудников и присел в уголке», — добавил он. В итоге правоохранители посмотрели документы бара, выписали штраф в 30 тыс. руб. бармену «за малолетку», а потом опечатали заведение.

«У нас совершенно нет никакой информации о сроках [на которые закрыли бар]. <…> Я на этой неделе очень пытаюсь попасть на прием к следователю, который ведет это дело, и просто хотя бы узнать, что нас ждет дальше. На данный момент понимания нет», — сказал РБК Киниченко. Он сообщил, что кроме Apotheke Bar владеет еще одним заведением под названием The Twill Bar, оба они расположены на улице Ломоносова. Сейчас команду первого заведения перевели в The Twill Bar, они будут работать там по выходным, пояснил бизнесмен. «Больше никакой информации нет. Убытки, неделя простоя бара — это где-то около миллиона, может быть, чуть больше», — заключил Киниченко.

«Когда это все разрешится?» — рассказал РБК владелец другого бара. «По ситуации мы говорим: у нас капает аренда, у нас сотрудники без зарплаты, около 40 человек остаются без работы. Нелегальные закрыли и фиг с ними, но легальных там порядка 10–12 осталось. Они [правоохранительные органы] их закрыли. Говорим: насколько вся эта ситуация затянется. Они говорят: «По этой статье может быть в рамках уголовного дела расследоваться и два, и три месяца, и полгода, год, и даже пять — мы вам ничего сказать не можем», — рассказал он.

Читайте на РБК Pro
Как перестать нервничать во время поиска работы: 5 советов
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ
Криптовалюта против инфляции: зачем и кому нужны флэткоины
С 1990-х до наших дней: как эволюционировала профессия проджект-менеджера

РБК отправил запрос в СК.

В ночь на 8 апреля сотрудники МВД, Росгвардии и Следственного комитета провели рейд по барам в центре Санкт-Петербурга. В пресс-службе СК говорили, что силовики провели обыск в 13 барах на улице Ломоносова «с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия». «Фонтанка» также писала, что в ходе рейда сотрудники силовых ведомств посетили бары на Думской улице и набережной канала Грибоедова. Часть баров на этих улицах опечатали еще в конце марта. СК признал их вещественными доказательствами по уголовному делу о вовлечении подростков в «совершение антиобщественных действий».

Обыски прошли в рамках дела о вовлечении несовершеннолетних в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции (ч. 1 ст. 151 УК). СК ссылался на объявление, которое, по его данным, появилось в интернете 22 февраля. В нем говорилось, что в одном из баров состоится вечеринка с возрастным ограничением 16+. После этого некто «приобрел алкогольную и спиртосодержащую продукцию, а также реализовал ее неограниченному кругу несовершеннолетних», полагают в СК.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Ольга Зуева
СК Санкт-Петербург бар алкоголь несовершеннолетние уголовное дело новости убытки
Материалы по теме
Силовики пришли с обысками в 13 баров в центре Петербурга
Общество
В Петербурге опечатали бары на Думской за «антиобщественные действия»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter