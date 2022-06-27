Выручка «Авито» за год выросла на 55%

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По итогам 2022 финансового года (закончился 31 марта 2022 года) выручка онлайн-платформы объявлений Avito составила 48 млрд руб., что на 55% больше, чем год назад. Это следует из отчета материнской компании Prosus (входит в южноафриканский инвестиционный холдинг Naspers).

Темпы роста выручки оказались значительно выше, чем в предыдущие годы: в 2021 году показатель вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом, в 2020-м — на 22%.

В презентации Prosus для инвесторов указано, что торговая прибыль Avito в 2022 году выросла на 32% и составила 16 млрд руб. Количество платных подписчиков увеличилось на 14%, количество уникальных пользователей выросло на 34%, но абсолютные показатели в материнской компании не раскрыли.

Prosus подтвердил свои намерения уйти из России и продать Avito. «Мы начали поиск подходящего покупателя для нашей доли в Avito», — сказано в презентации.

В марте 2022 года одна из структур Prosus OLX Group выделила Avito в отдельную компанию, после чего стала прямым владельцем ООО «Авито Холдинг». Позже стало известно, что Prosus ищет покупателя на свою 100-процентную долю в российском классифайдере. После этого объявления депутат Госдумы от «Единой России», заместитель председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин внес поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в которых предложил ограничить до 20% долю участия иностранных компаний в сервисах для размещения объявлений. По данным Bloomberg, покупкой Avito интересуется VK, а также структура, связанная с Владимиром Потаниным. По мнению аналитиков, актив может быть оценен в 67–100 млрд руб.