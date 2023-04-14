Глава «ГЛОНАСС» заявил о пользе установки кнопки SOS для рыбаков

Установка кнопки SOS на маломерные и рыболовецкие суда была бы полезной в случае экстренной ситуации, считают в АО «ГЛОНАСС». В России более 1,5 млн маломерных судов, в авариях с ними в 2022 году погибли не менее 196 человек

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Установка кнопки SOS с терминалом для спутникового позиционирования будет полезна для маломерных и рыболовецких судов, рассказал в интервью РБК гендиректор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

«Я сам рыбак-любитель, доводилось сталкиваться с ситуациями, например, в дельте Волги, когда происходит поломка моторной лодки или еще по каким-то причинам необходимо связаться с экстренными службами, а связи нет. Поэтому понимаю, что наши кнопки SOS будут полезными и востребованными для рыбаков и промысловых предприятий», — пояснил топ-менеджер.

АО «ГЛОНАСС» — оператор государственной информсистемы ЭРА-ГЛОНАСС, которая передает спасателям аварийный вызов с координатами автомобиля при ДТП. По словам Райкевича, сейчас кнопками SOS оснащено порядка 20% всего автопарка страны, или более 9,2 млн транспортных средств, к концу 2023 года показатель может вырасти до 10,5 млн автомобилей. Минимальная стоимость оборудования ЭРА-ГЛОНАСС (терминал, датчики, кнопка, монтажный комплект) составляет 53 тыс. руб.

На учете Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России числится порядка 1,5 млн плавсредств, ежегодно их количество увеличивается. В январе-сентябре 2022 года на водоемах России произошло 223 аварии с маломерными судами, погибли 196 человек. Большинство аварий с участием маломерных судов происходит по невнимательности водителей и неумелом маневрировании, сообщала пресс-служба МЧС.

Установка кнопки SOS имеет смысл только в случае наличия гарантии, что кто-то будет заниматься твоей проблемой, сказал РБК председатель правления Национальной ассоциации маломерного судоходства (НАМС) Алексей Смирнов. «Нужно конкретное лицо, которое в фиксированный промежуток времени обязано, как скорая помощь, как-то отреагировать на сигнал. Но сейчас такая система технически отсутствует, а возможности МЧС по спасению в разных точках не однозначны», — сказал Смирнов. Тем не менее, он считает разумным выстраивание системы реагирования на внештатные ситуации с маломерными судами с автоматизацией подачи сигнала в случае аварий.

РБК направил запрос в пресс-службу МЧС.



ЭРА-ГЛОНАСС была запущена в промышленную эксплуатацию в 2015 году. С 2017 года все легковые и коммерческие транспортные средства, выпускаемые в обращение на территории Евразийского экономического союза, должны оснащаться устройствами вызова экстренных оперативных служб, подключенными к ЭРА-ГЛОНАСС. «За все время работы ЭРА-ГЛОНАСС почти 300 тыс. вызовов потребовали реагирования экстренных служб. В 80% таких сообщений срабатывание произошло в автоматическом режиме при тяжелых ДТП, когда водители или пассажиры не могли сами вызвать помощь», — отметил Райкевич.