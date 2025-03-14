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Reuters узнал об использовании Россией криптовалюты при торговле нефтью

Российские нефтяные компании начали использовать криптовалюты для упрощения процесса конвертации юаней и рупий в рубли, пишет Reuters со ссылкой на источники. Банк России на вопросы агентства не ответил
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Россия использует криптовалюты в торговле нефтью с Китаем и Индией, чтобы обойти западные санкции, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Тенденция не носит массового характера, отмечают собеседники агентства, но постепенно растет.

Reuters пишет, что некоторые российские нефтяные компании используют биткоин, эфириум и такие стейблкоины, как Tether, для упрощения процесса конвертации китайских юаней и индийских рупий в российские рубли. По словам одного из источников, объем криптовалютных транзакций, осуществляемых одним из российских нефтетрейдеров в Китае, составляет «десятки миллионов долларов в месяц».

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Фото:Bela Szandelszky / AP / ТАСС

Криптовалюты не раз помогали попавшим под санкции США странам поддерживать свою экономику, избегая использования доллара, включая Иран и Венесуэлу, пишет Reuters. По версии источников агентства, на такой шаг российские компании решились после того, как использование цифровой валюты при экспорте нефти и топлива нарастила Венесуэла.

Один из собеседников агентства предполагает, что Россия не откажется от использования криптовалют даже после снятия санкций, потому что такие транзакции проводятся быстрее. При этом основная часть российских платежей по-прежнему осуществляется в традиционных валютах.

Центробанк России не ответил на просьбу Reuters прокомментировать информацию об использовании криптовалюты при торговле нефтью. Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков в июне 2022 года говорил, что нефть с высокой вероятностью не будет продаваться за биткоины из-за больших объемов экспорта. Ведомство считает, что криптовалюты следует использовать как актив, а не как платежное средство, пояснял он.

В августе 2024 года президент Владимир Путин подписал два закона, направленных на регулирование рынка криптовалют. Первый документ легализовал деятельность по добыче криптовалют, второй позволил осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги в криптовалюте. Банк России неоднократно подчеркивал, что не рассматривает криптовалюту в качестве платежного средства.

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