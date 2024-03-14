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Война санкций ,  
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Минфин сообщил о просьбах бизнеса засекретить данные для поездок в Европу

Минфин рассказал о просьбе бизнеса засекречивать данные ради поездок в ЕС
Сюжет
Война санкций
Директор департамента Минфина Тимофеев выступил против подхода «давайте закроем всё на всякий случай». Под ограничениями ЕС находятся 2,1 тыс. юридических и физических лиц
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев рассказал о просьбах российского бизнеса засекретить данные о компаниях ради поездок в Европу, передает корреспондент РБК.

«У бизнеса есть тенденция к тому, что давайте все закроем на всякий случай. У меня есть даже смешные очень письма, когда пишут: «Мы хотим закрыть связанные стороны, директоров, акционеров и так далее, потому что у них есть недвижимость в Европе, они хотят ездить в Европу и так далее», — заявил он на форуме «Правовые вызовы и возможности в эпоху санкций».

По словам Тимофеева, госорганы при принятии решений прежде всего ориентируются на социально-экономическое влияние возможных санкций. «Это должна быть какая-то логика, а не просто «давайте закроем всё на всякий случай», — добавил он.

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После начала военной операции на Украине Евросоюз ввел 13 пакетов санкций против России. Всего под ограничения попало 2,1 тыс. физических и юридических лиц. Им запрещены въезд в Евросоюз и транзит через его территорию, активы этих лиц заморожены, а европейским гражданам и компаниям нельзя проводить с ними финансовые операции.

Российская сторона считает подобные санкции незаконными. В декабре 2023 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупреждал о сохранении ограничений «на долгие годы».

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Теги
Юлия Овчинникова, Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
Минфин поездки Европа
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