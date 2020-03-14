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Богатейшие люди мира потеряли почти $1 трлн с начала года

Это произошло из-за распространения коронавируса и обвала нефтяных рынков. За один день бизнесмены лишились $331 млрд, это стало крупнейшей однодневной потерей за всю историю подсчетов Bloomberg
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С начала 2020 года богатейшие люди мира, которые входят в топ-500 по версии Bloomberg, потеряли почти $1 трлн на фоне распространения коронавируса и падения цен на нефть, сообщает издание.

По данным Bloomberg, в четверг, 12 марта, совокупные потери 500 богатейших людей мира составили $331 млрд, что стало крупнейшим однодневным падением за всю восьмилетнюю историю рейтинга богатейших людей агентства.

Это довело суммарные потери бизнесменов из топ-500 до $950 млрд с начала года. Всего они потеряли 16% от совокупного состояния.

В начале года суммарное состояние богатейших людей мира насчитывало рекордные $6,1 трлн. «Эти накопления были уничтожены событиями последних четырех дней после того, как страх распространения пандемии и рухнувшие цены на нефть привели рынок в панику», — пишет агентство.

Больше всего волатильность ударила по главе группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно — он потерял $9,5 млрд. Также пострадал основатель и глава компании Amazon.com Джефф Безос, который занимает первую строчку рейтинга богатейших людей мира по версии Bloomberg. Безос потерял $8,1 млрд. Замыкает первую тройку тех, чьи потери оказались наиболее весомыми, один из создателей Microsoft Билл Гейтс, состояние которого уменьшилось на $6,9 млрд.

Обвал нефти, рубля и мировых рынков. Главное
Экономика

Из российских бизнесменов наибольшие потери понесли глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ($1,9 млрд), президент «Норильского никеля» Владимир Потанин, ($1,7 млрд), и глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон, ($1,6 млрд).

Всего предприниматели из России, входящие в топ-500 по версии Bloomberg, потеряли за один день $15,4 млрд.

Рынки ушли в минус после того, как 9 марта цены на нефть рухнули на фоне развала сделки ОПЕК+, которая ограничивала добычу нефти. Цена нефти марки Brent опускалась ниже $31, цена нефти WTI — ниже $30 за баррель. Это падение стало самым сильным за последние 29 лет.

Вслед за нефтяным рынком обрушились и мировые фондовые рынки. Курс доллара и евро взлетел по отношению к рублю. В моменте доллар стоил 75 руб. за штуку, евро — около 85 руб. Позже российская валюта отыграла часть роста.

Автор: Мария Лисицына
Теги: благосостояние, потери, коронавирус
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