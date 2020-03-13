Bloomberg оценил потери бизнесменов из России за один день в $15,5 млрд

Среди 24-х российских миллиардеров, включенных Bloomberg в список 500 богатейших бизнесменов мира, сильнее всего обеднел Вагит Алекперов, потерявший $1,9 млрд

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Случившийся 12 марта обвал котировок на фондовых рынках привел к резкому сокращению капиталов российских миллиардеров, следует из данных Bloomberg Billionaires Index. По подсчетам агентства, за сутки совокупное состояние 24-х богатейших бизнесменов России уменьшилось на $15,468 млрд.

При этом сильнее всех обеднел совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. На фоне падения стоимости акций компании более чем на 8% его состояние стало меньше на $1,9 млрд, сократившись до $14,4 млрд. Второй крупный акционер ЛУКОЙЛа Леонид Федун, как следует из данных Bloomberg, потерял за день $812 млн.

Богатейший из бизнесменов России Владимир Потанин за сутки потерял $1,71 млрд — осталось $24,6 млрд. Акции подконтрольного Потанину «Норникеля» подешевели 12 марта на 8,59%.

Кроме того, больше $1 млрд потеряли: