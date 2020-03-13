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Bloomberg оценил потери бизнесменов из России за один день в $15,5 млрд

Среди 24-х российских миллиардеров, включенных Bloomberg в список 500 богатейших бизнесменов мира, сильнее всего обеднел Вагит Алекперов, потерявший $1,9 млрд
Лукойл LKOH ₽4 603 +2,03% Купить
НОВАТЭК NVTK ₽846,8 +5,72% Купить
Норникель GMKN ₽18 688 +1,02% Купить
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Случившийся 12 марта обвал котировок на фондовых рынках привел к резкому сокращению капиталов российских миллиардеров, следует из данных Bloomberg Billionaires Index. По подсчетам агентства, за сутки совокупное состояние 24-х богатейших бизнесменов России уменьшилось на $15,468 млрд.

При этом сильнее всех обеднел совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. На фоне падения стоимости акций компании более чем на 8% его состояние стало меньше на $1,9 млрд, сократившись до $14,4 млрд. Второй крупный акционер ЛУКОЙЛа Леонид Федун, как следует из данных Bloomberg, потерял за день $812 млн.

Богатейший из бизнесменов России Владимир Потанин за сутки потерял $1,71 млрд — осталось $24,6 млрд. Акции подконтрольного Потанину «Норникеля» подешевели 12 марта на 8,59%.

Forbes и Bloomberg подсчитали потери миллиардеров России на обвале рынков
Бизнес

Кроме того, больше $1 млрд потеряли:

  • совладелец и глава правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон — $1,65 млрд;
  • его партнер Геннадий Тимченко — $1,49 млрд;
  • мажоритарный акционер НЛМК Владимир Лисин — $1,05 млрд

С начала 2020 года года, по подсчетам Bloomberg, российские участники индекса Bloomberg Billionaires Index потеряли $55,855 млрд. При этом наиболее сильные потери понесли Михельсон (минус $10,6 млрд), Тимченко (минус $8,81 млрд) и Алекперов (минус $7,85 млрд).

12 марта индекс МосБиржи упал на 8,28%, долларовый индекс РТС — 11,03%. С утра 13 марта значения обоих индексов растут, к 11:50 значение индекса МосБиржи выросло на 2%, РТС — на 3,88%.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Bloomberg Billionaires Index, миллиардеры
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