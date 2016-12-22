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СМИ узнали о возможном переходе Tele2 под контроль «Ростелекома»
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СМИ узнали о возможном переходе Tele2 под контроль «Ростелекома»
Технологии и медиа, 08:46
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СМИ узнали о возможном переходе Tele2 под контроль «Ростелекома»
«Ростелеком» может увеличить свою долю в операторе связи Tele2 до контролирующего пакета за счет выкупа акций ВТБ
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

«Ростелеком» намерен увеличить свою долю в операторе Tele2. Сейчас государственная корпорация контролирует 45% акций ​ «Т2 РТК холдинга». О планах «Ростелекома» пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника. Издание отмечает, что корпорация может увеличить свою долю, выкупив часть акций ВТБ.

Вопрос об увеличении доли в Tele2 могут обсудить на совете директоров «Ростелекома» на следующей неделе.

Корпорация может оплатить выкуп акций квазиказначейскими акциями (акции компании, которые находятся на балансе ее дочернего предприятия), пишут «Ведомости», ссылаясь на федерального чиновника. Чуть более 5% Tele2, которых не хватает для контроля, «Ростелеком» может оплатить квазиказначейскими акциями, принадлежащими его «дочке» — «Мобител». У «Мобител» 10,49% обыкновенных акций и 30,79% привилегированных акций «Ростелекома». Рыночная стоимость этого пакета оценивается в размере, немногим меньше 22 млрд руб.

Сейчас «Ростелеком» контролирует 45% Tele2, остальные акции принадлежат Tele2 Russia Holding AB. 50% холдинга контролирует ВТБ, 40% — Invintel B.V. Алексея Мордашова и 10% — банк «Россия» Юрия Ковальчука.

«Ростелеком» обсуждал возможность получения контроля над Tele2 летом 2017 года, но позже глава корпорации Михаил Осеевский заявил, что необходимости в этом пока нет.

По итогам 2017 года выручка Tele2 выросла по сравнению с предыдущим годом на 16,2%, до 123 млрд руб. Чистый убыток компании снизился на 64,6%, до 5,5 млрд руб. EBITDA составила 30,5% (рост — на 83,9%).

Автор: Павел Казарновский.
Теги: «Ростелеком» , Tele2
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