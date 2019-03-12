Интернет-выручка «Ростелекома» в 2018 году превысила доходы от телефонии

В 2018 году выручка «Ростелекома» от оказания услуг доступа в интернет впервые в годовом исчислении превысила выручку от фиксированной телефонии. Это следует из поступившего в РБК сообщения компании. По итогам года выручка «Ростелекома» от услуг широкополосного интернета выросла на 13% по сравнению с показателем 2017 года, до 80,04 млрд руб. Выручка от фиксированной телефонии снизилась на 11% и составила 69,98 млрд руб.

Общая выручка «Ростелекома» за 2018 год выросла на 5%, до 320,24 млрд руб., показатель OIBDA — на 4%, до 100,9 млрд руб., чистая прибыль — на 7%, до 15,01 млрд руб. Капитальные вложения составили 73,2 млрд руб., что на 20% выше, чем в 2017 году.

Количество абонентов услуги доступа в интернет «Ростелекома» в прошлом увеличилось на 1% и составило 13 млн, платного телевидения — на 4%, до 10,2 млн, виртуальной мобильной связи — на 43%, до 1,2 млн. Число абонентов местной телефонной связи сократилось на 9%, до 17,4 млн клиентов.

Еще в 2017 году сегмент фиксированной телефонии был наиболее крупной статьей в выручке «Ростелекома». На втором месте было направление оптовых услуг (сдача в аренду каналов связи, пропуск трафика, VPN и другие услуги для операторов связи), а услуги доступа в интернет занимали третье место. «Ростелеком» изначально специализировался на оказании услуг местной телефонной, междугородной и международной связи. С развитием сотовой связи использование перечисленных услуг стало сокращаться, и «Ростелеком» начал искать альтернативные источники дохода. Сначала компания делала ставку на услуги доступа в интернет и платного телевидения, потом начала развивать облачные услуги, ИТ и др.

В марте этого года «Ростелеком» представил новую стратегию развития на 2018–2022 годы, согласно которой оператор будет переходить к платформенной бизнес-модели по примеру таких компаний, как Amazon, Apple, Google, Alibaba, Facebook, и др. Речь идет о создании платформ для «умного» дома, «умной» одежды, цифрового здравоохранения, промышленного интернета, дронов. Разработчики смогут интегрировать в платформу свои приложения, а клиенты платформ — пользоваться этими решениями. В «Ростелекоме» рассчитывали, что новая стратегия позволит увеличить выручку компании более чем до 375 млрд руб. к 2022 году. По итогам 2018 года на цифровой сегмент, в целом, приходилось 55% выручки «Ростелекома».