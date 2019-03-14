FT узнала о плане выделить часть «Северного потока-2» в отдельное юрлицо

Как отмечают источники газеты, подобный шаг подорвет планы Евросоюза по регулированию всего проекта газопровода стоимостью $9,5 млрд

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Оператор «Северного потока-2» — компания Nord Stream 2 AG рассматривает план, который предполагает создание отдельной компании для строительства последних 50 км газопровода, предназначенного для импорта российского газа в Германию. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что такая мера «существенно подорвет принятое в прошлом месяце решение Евросоюза о том, что весь проект будет регулироваться энергетическими правилами ЕС».

Новая компания будет владеть и управлять небольшой частью трубопровода, который проложат по дну Балтийского моря в территориальных водах Германии. Как пояснили источники, знакомые с ходом переговоров, остальная часть «Северного потока-2», а это почти 1,2 тыс. км, останется за пределами юрисдикции Евросоюза.

План, указывают собеседники, может спровоцировать усиление критики в адрес «Северного потока-2» со стороны стран Центральной и Восточной Европы, которые считают, что проект противоречит правилам Евросоюза в энергетической сфере. Также правительства стран Европы и США опасаются, что Россия, используя новый газопровод, лишит Украину важного источника доходов от транзита газа через свою территорию.

«Это переместит дискуссию из юридического и технического русла в чисто политическое», — сказал высокопоставленный европейский дипломат, который знает о таком предложении.