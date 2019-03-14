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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Бизнес ,  
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FT узнала о плане выделить часть «Северного потока-2» в отдельное юрлицо
Как отмечают источники газеты, подобный шаг подорвет планы Евросоюза по регулированию всего проекта газопровода стоимостью $9,5 млрд
Фото: Axel Schmidt / Reuters

Оператор «Северного потока-2» — компания Nord Stream 2 AG рассматривает план, который предполагает создание отдельной компании для строительства последних 50 км газопровода, предназначенного для импорта российского газа в Германию. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что такая мера «существенно подорвет принятое в прошлом месяце решение Евросоюза о том, что весь проект будет регулироваться энергетическими правилами ЕС».

Новая компания будет владеть и управлять небольшой частью трубопровода, который проложат по дну Балтийского моря в территориальных водах Германии. Как пояснили источники, знакомые с ходом переговоров, остальная часть «Северного потока-2», а это почти 1,2 тыс. км, останется за пределами юрисдикции Евросоюза.

План, указывают собеседники, может спровоцировать усиление критики в адрес «Северного потока-2» со стороны стран Центральной и Восточной Европы, которые считают, что проект противоречит правилам Евросоюза в энергетической сфере. Также правительства стран Европы и США опасаются, что Россия, используя новый газопровод, лишит Украину важного источника доходов от транзита газа через свою территорию.

«Это переместит дискуссию из юридического и технического русла в чисто политическое», — сказал высокопоставленный европейский дипломат, который знает о таком предложении.

Бизнес
«Газпром» построил треть газопровода «Северный поток-2»

«Северный поток-2» — это российский проект, который предполагает строительство двух ниток трубопровода из России в Германию по дну Балтийского моря мощностью 55 млрд куб. м. В проекте участвуют пять европейских компаний, таких как австрийская OMV, французская Engie, британско-голландская Shell и немецкие Wintershall и Uniper. К сегодняшнему дню «Газпром» построил уже треть будущего газопровода. Ввести в эксплуатацию объект планируется в конце 2019 года.

Против газопровода выступает ряд стран, в частности​ Польша, Украина и США. Германия, несмотря на все дискуссии, выражает проекту поддержку и заверяет, что цели у газопровода исключительно экономические.​ В конце февраля Евросоюз предварительно утвердил поправки к Газовой директиве, согласно которой Европа не будет блокировать проект, но подчинит его своим правилам.

Автор: Анна Трунина
Теги: «Северный поток – 2», Евросоюз
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