«Ведомости» узнали, что «Севергрупп» задумалась о покупке «Азбуки вкуса»
Компания «Севергрупп» Алексея Мордашова может купить сеть супермаркетов «Азбука вкуса», сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.
В активе металлургической компании уже есть ретейлер «Лента»: пакет почти в 42% акций «Севергрупп» приобрела в апреле 2019 года, в июне того же года его размер вырос почти до 80% после окончания срока предложения миноритариям по выкупу акций.
По данным источников «Ведомостей», компания ведет переговоры о покупке всего бизнеса «Азбуки вкуса». Это 103 супермаркета под одноименным брендом и 59 мини-маркетов «Азбука daily» в Москве и Санкт-Петербурге, а также собственное кулинарное производство в этих городах мощностью до 50 т продукции в сутки.
За сеть владельцы «Азбуки вкуса» хотят получить около 40 млрд руб., сказал один из собеседников газеты. Другой отметил, что «Севергрупп» сейчас проводит оценку «Азбуки вкуса».
Представители «Азбуки вкуса» и «Севергрупп» отказались от комментариев.
«Лента» в 2023-м купила уральско-сибирскую сеть «магазинов у дома» «Монетка» (более 2 тыс. торговых точек). В декабре прошлого года ретейлер стал владельцем сети магазинов косметики и товаров для дома «Улыбка радуги» (1,5 тыс. точек).
«Азбукой вкуса» была основана в 1992 году Максимом Кощеенко, Олегом Лыткиным, Сергеем Верещагиным и Олегом Трыкиным. Доли в сети с 2016 года имели также фонды основателей металлургического холдинга Evraz и совладельцев инвестхолдинга Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова, которые были партнерами Романа Абрамовича. Последний через компанию Millhouse тоже владеет частью «Азбуки вкуса». Абрамов и Фролов продали свои доли в прошлом году.
«Азбукой вкуса» управляет ООО «Городской супермаркет», ранее 99% этого общества принадлежали кипрской Demanor Investments. В апреле 2024-го Арбитражный суд Московской области по заявлению президента сети магазинов Дениса Сологуба приостановил корпоративные права Demanor.
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