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«Ведомости» узнали, что «Севергрупп» задумалась о покупке «Азбуки вкуса»

«Ведомости»: «Севергрупп» Мордашова задумалась о покупке «Азбуки вкуса»
Идут переговоры о покупке всей сети — это более 100 супермаркетов и 50 минимаркетов в Москве и Петербурге. В активе «Севергрупп» уже есть ретейлер «Лента», в свою очередь, купивший уральско-сибирскую сеть «Монетка»
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Компания «Севергрупп» Алексея Мордашова может купить сеть супермаркетов «Азбука вкуса», сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

В активе металлургической компании уже есть ретейлер «Лента»: пакет почти в 42% акций «Севергрупп» приобрела в апреле 2019 года, в июне того же года его размер вырос почти до 80% после окончания срока предложения миноритариям по выкупу акций.

По данным источников «Ведомостей», компания ведет переговоры о покупке всего бизнеса «Азбуки вкуса». Это 103 супермаркета под одноименным брендом и 59 мини-маркетов «Азбука daily» в Москве и Санкт-Петербурге, а также собственное кулинарное производство в этих городах мощностью до 50 т продукции в сутки.

За сеть владельцы «Азбуки вкуса» хотят получить около 40 млрд руб., сказал один из собеседников газеты. Другой отметил, что «Севергрупп» сейчас проводит оценку «Азбуки вкуса».

Представители «Азбуки вкуса» и «Севергрупп» отказались от комментариев.

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«Лента» в 2023-м купила уральско-сибирскую сеть «магазинов у дома» «Монетка» (более 2 тыс. торговых точек). В декабре прошлого года ретейлер стал владельцем сети магазинов косметики и товаров для дома «Улыбка радуги» (1,5 тыс. точек).

«Азбукой вкуса» была основана в 1992 году Максимом Кощеенко, Олегом Лыткиным, Сергеем Верещагиным и Олегом Трыкиным. Доли в сети с 2016 года имели также фонды основателей металлургического холдинга Evraz и совладельцев инвестхолдинга Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова, которые были партнерами Романа Абрамовича. Последний через компанию Millhouse тоже владеет частью «Азбуки вкуса». Абрамов и Фролов продали свои доли в прошлом году.

«Азбукой вкуса» управляет ООО «Городской супермаркет», ранее 99% этого общества принадлежали кипрской Demanor Investments. В апреле 2024-го Арбитражный суд Московской области по заявлению президента сети магазинов Дениса Сологуба приостановил корпоративные права Demanor.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Алексей Мордашов «Севергрупп» «Лента» Азбука вкуса
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