Структуры Мордашова получили почти 80% «Ленты»

Окончательные расчеты по заявкам будут завершены не позднее 18 июня текущего года

Алексей Мордашов (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

«Севергрупп» Алексея Мордашова стала владельцем 78,73% сети гипермаркетов «Лента» после окончания срока предложения миноритариям по выкупу акций. Это следует из сообщения пресс-службы «Севергрупп».

«До 13:00 (по лондонскому времени) 4 июня 2019 года «Севергрупп» получила действительные акцепты в рамках предложения в отношении ценных бумаг Lenta Ltd., которые совокупно с другими ценными бумагами Lenta Ltd., которыми владеет «Севергрупп» (включая ГДР на акции «Ленты», приобретенные у TPG и EBRD), в совокупности представляют примерно 78,73% прав голоса в «Ленте», — говорится в сообщении.

В сообщении также указано, что окончательные расчеты по заявкам, полученным «Севергрупп» до 4 июня, будут завершены не позднее 18 июня текущего года.

В конце апреля компания Мордашова стала крупнейшим акционером «Ленты», закрыв сделку по приобретению почти 42% акций ретейлера у Luna Inc. (принадлежит американскому инвестфонду TPG Group) и Европейского банка реконструкции и развития (EBRD). У TPG Group было 34,13% «Ленты», Европейского банка реконструкции и развития — 7,4%. Миноритариям «Ленты» компания «Севергрупп» выставила оферту по цене $3,60 за глобальную депозитарную расписку (GDR) или $18 за акцию.