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Бизнес ,  
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Структуры Мордашова получили почти 80% «Ленты»
Окончательные расчеты по заявкам будут завершены не позднее 18 июня текущего года
Алексей Мордашов (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

«Севергрупп» Алексея Мордашова стала владельцем 78,73% сети гипермаркетов «Лента» после окончания срока предложения миноритариям по выкупу акций. Это следует из сообщения пресс-службы «Севергрупп».

«До 13:00 (по лондонскому времени) 4 июня 2019 года «Севергрупп» получила действительные акцепты в рамках предложения в отношении ценных бумаг Lenta Ltd., которые совокупно с другими ценными бумагами Lenta Ltd., которыми владеет «Севергрупп» (включая ГДР на акции «Ленты», приобретенные у TPG и EBRD), в совокупности представляют примерно 78,73% прав голоса в «Ленте», — говорится в сообщении.

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Мордашов закрыл сделку по покупке 42% сети «Лента»

В сообщении также указано, что окончательные расчеты по заявкам, полученным «Севергрупп» до 4 июня, будут завершены не позднее 18 июня текущего года.

В конце апреля компания Мордашова стала крупнейшим акционером «Ленты», закрыв сделку по приобретению почти 42% акций ретейлера у Luna Inc. (принадлежит американскому инвестфонду TPG Group) и Европейского банка реконструкции и развития (EBRD). У TPG Group было 34,13% «Ленты», Европейского банка реконструкции и развития — 7,4%. Миноритариям «Ленты» компания «Севергрупп» выставила оферту по цене $3,60 за глобальную депозитарную расписку (GDR) или $18 за акцию.

Сеть гипермаркетов «Лента» была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. «Лента» управляет 245 гипермаркетами в 88 городах по всей России и 135 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах, следует из информации на сайте ретейлера.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: «Лента», гипермаркеты, Алексей Мордашов, «Севергрупп»
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