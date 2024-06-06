Суд арестовал более 400 объектов по делу экс-совладельца «Азбуки вкуса»

По делу экс-совладельца сетей «Кофе хауз» и «Азбука вкуса» арестовали 413 объектов недвижимости в Москве и Петербурге, сообщил адвокат. Сумма исковых требований превысила 4 млрд руб. Фигурантов обвиняют в особо крупном хищении

Суд арестовал 413 объектов недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге по делу о хищении в отношении бывшего совладельца сетей «Кофе хауз» и «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского и других фигурантов, сообщил ТАСС адвокат одной из компаний-истцов Сергей Гревцов.

Свои претензии к фигурантам предъявили компании «Ашая инвестментс лимитед» (сумма исковых требований $20 млн), ЗАО «Международный коммерческий союз» ($12,5 млн) и еще четыре бизнесмена, имена которых не названы (почти $93,5 млн). По данным ТАСС, все они требуют возместить ущерб в рублевом эквиваленте по курсу на дату исполнения судебного решения. Стоимость арестованных объектов превышает 4 млрд руб., они принадлежат ООО «Джи-Пи Мэг» и ООО «Нетизен СПб», отметил Гревцов.

Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что у Якубовского арестовали офисно-гостиничный комплекс Golden Gate в центре Москвы.

РБК обратился за комментарием в Мещанский районный суд Москвы.

Якубовского задержали в Москве в апреле 2023 года по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере (ч. 4 статьи 159 УК). Сначала его арестовали, но потом дважды меняли меру пресечения. Сейчас он находится в СИЗО до 16 июля. Защита обжаловала арест, но ходатайство не удовлетворили. Бизнесмену грозит до десяти лет лишения свободы.

Официально детали дела не раскрывались. ТАСС со ссылкой на материалы МВД писал, что фигурантами дела также являются совладелец Азиатско-Тихоокеанского банка Андрей Вдовин, экс-гендиректор «Ппфин холдинг» Светлана Безрукова и бывший директор Petropavlovsk Павел Масловский. Они якобы под руководством Якубовского похитили у восьми иностранных компаний более $126 млн.

По данным Mash, Вдовина обвинили в хищении $13 млн через Азиатско-Тихоокеанский банк, он успел уехать из России. Якубовский свою вину не признает, пишет ТАСС

Якубовский стал совладельцем сети «Азбука вкуса» в 2008 году. В 2014-м он передал партнерам свою долю в холдинге, а активы в «Кофе Хауз» — владельцу «Шоколадницы». В тот период в России работали 226 кофеен сети. Он также основал сеть бюджетных гибрид-отелей Netizen в 2017 году, в этот проект инвестировали €150 млн. В 90-е годы Якубовский занимал пост зампреда правления Экспобанка.