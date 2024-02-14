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ФАС возбудила дело против «Яндекса» из-за рекламы написания дипломов

ФАС возбудила дело против «Яндекса» и Work 5 за рекламу написания дипломов
ФАС возбудила дело в отношении «Яндекса» за распространение ненадлежащей рекламы услуг по написанию курсовых и дипломных работ, а также против организации Work 5 как рекламодателя. В ведомстве отметили, что такая реклама запрещена
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Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное дело в отношении «Яндекса» «за распространение ненадлежащей рекламы», следует из сообщения ведомства 14 февраля. По его мнению, компания нарушила запрет на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ.

ФАС ранее получила заявление гражданина с жалобой на рекламу организации Work 5, которая предоставляла услуги по написанию рефератов, дипломных и курсовых работ. Рекламное объявление распространялось в поисковой системе «Яндекса». Поэтому ФАС возбудила дело также в отношении Work 5 как рекламодателя.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

В ведомстве подчеркнули, что «размещение рекламы услуг по подготовке работ для прохождения государственной научной аттестации или экзаменов в образовательных учреждениях запрещено законом» согласно п. 10 ст. 7 федерального закона «О рекламе». Если будут установлены нарушения, то Work 5 и «Яндекс» привлекут к административной ответственности в соответствии с КоАП России.

Ранее, в ноябре 2023 года, ФАС завела дело в отношении «Яндекса» за распространение рекламы с недостоверными данными о цене услуги. Тогда поступила жалоба на рекламу онлайн-подписки «Яндекс Плюс», в которой компания указывала цену услуги со скидкой 44%, но заявителю было отказано в покупке по сниженной цене. В феврале «Яндекс» сообщил, что планирует закрыть сделку по покупке российской платформы для работы с интернет-рекламой eLama к середине 2024 года.

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