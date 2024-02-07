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Бизнес ,  
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«Яндекс» вернулся к планам купить рекламную платформу eLama

«Яндекс»: компания купит платформу для рекламы eLama к середине 2024 года
«Яндекс» YNDX ₽3 266,4 +5,08% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

«Яндекс» планирует закрыть сделку по покупке российской платформы для работы с интернет-рекламой eLama к середине 2024 года, сообщила компания.

«Яндекс» планирует закрыть сделку по покупке технологической платформы рекламного сервиса eLama в середине этого года — после получения всех необходимых согласований», — говорится в публикации.

Компания заверила, что платформа продолжит работать под брендом eLama, а клиенты сохранят доступ к привычным инструментам и получат новые возможности.

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Фото:Яндекс.Маркет

О планах купить eLama «Яндекс» сообщил еще в январе 2022 года. Сделку планировали завершить во втором квартале того же года.

«Яндекс» объяснил «Интерфаксу» перенос покупки «совокупностью рыночных факторов», из-за которых пришлось внести технические и юридические доработки.

Платформа eLama позволяет настраивать, размещать и оптимизировать рекламные кампании в интернете. С ее помощью можно запускать рекламу в том числе в VK и Telegram.

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Яндекс сделка платформа интернет-реклама
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