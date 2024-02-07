«Яндекс» вернулся к планам купить рекламную платформу eLama

«Яндекс»: компания купит платформу для рекламы eLama к середине 2024 года

Фото: Владислав Шатило / РБК

«Яндекс» планирует закрыть сделку по покупке российской платформы для работы с интернет-рекламой eLama к середине 2024 года, сообщила компания.

«Яндекс» планирует закрыть сделку по покупке технологической платформы рекламного сервиса eLama в середине этого года — после получения всех необходимых согласований», — говорится в публикации.

Компания заверила, что платформа продолжит работать под брендом eLama, а клиенты сохранят доступ к привычным инструментам и получат новые возможности.

О планах купить eLama «Яндекс» сообщил еще в январе 2022 года. Сделку планировали завершить во втором квартале того же года.

«Яндекс» объяснил «Интерфаксу» перенос покупки «совокупностью рыночных факторов», из-за которых пришлось внести технические и юридические доработки.