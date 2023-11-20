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ФАС завела дело против «Яндекса» за недостоверную рекламу

ФАС завела дело против «Яндекса» за недостоверную рекламу подписки «Яндекс.Плюс»
«Яндекс» YNDX ₽2 569 -1,19% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело в отношении «Яндекса» за распространение рекламы с недостоверными данными о цене услуги, сообщается на сайте ведомства.

Жалоба поступила в ФАС на рекламу онлайн-подписки «Яндекс.Плюс», в которой компания указывала цену услуги со скидкой 44%. Однако при попытке приобрести подписку по сниженной цене заявителю было отказано в покупке.

«Антимонопольное ведомство оценит рекламу «Яндекса» на предмет нарушения законодательства», — заявили в службе.

В случае установления вины компании грозит ответственность в соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе.

«Яндекс» отказался от комментариев.

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Виктория Громова Виктория Громова
При участии
Екатерина Ясакова
ФАС Яндекс закон о рекламе нарушение
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