ФАС завела дело против «Яндекса» за недостоверную рекламу подписки «Яндекс.Плюс»

ФАС завела дело против «Яндекса» за недостоверную рекламу

Фото: Владислав Шатило / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело в отношении «Яндекса» за распространение рекламы с недостоверными данными о цене услуги, сообщается на сайте ведомства.

Жалоба поступила в ФАС на рекламу онлайн-подписки «Яндекс.Плюс», в которой компания указывала цену услуги со скидкой 44%. Однако при попытке приобрести подписку по сниженной цене заявителю было отказано в покупке.

«Антимонопольное ведомство оценит рекламу «Яндекса» на предмет нарушения законодательства», — заявили в службе.

В случае установления вины компании грозит ответственность в соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе.

«Яндекс» отказался от комментариев.

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