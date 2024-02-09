Власти придумали способ борьбы с лосьонами «двойного назначения»

Росалкогольтабакконтроль предложил обязать производителей духов и лосьонов отчитываться о доле спирта в готовой продукции и местах производства. Это, по мнению службы, позволит избежать производства суррогатного алкоголя

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) предложила обязать производителей парфюмерно-косметической продукции вносить в систему маркировки «Честный знак» сведения о процентном содержании спирта в готовых товарах и местах их производства. Соответствующее обращение служба направила в Минфин с просьбой внести предложения в Минпромторг (копия письма есть у РБК).

Служба предложила также рассмотреть вопрос внедрения системы маркировки на те виды спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции, которые еще не маркируются. Сейчас маркируются только духи и туалетная вода, при этом, согласно обращению службы, существуют еще, например, лосьоны. Росалкогольтабакконтроль также попросил рассмотреть возможность обязать компании установить на оборудовании для приемки этилового спирта автоматические средства измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции.

«По мнению службы, эти меры позволят решить вопрос с использованием парфюмерно-косметической продукции в качестве продукции «двойного назначения», — сообщили РБК в службе. В Минфине сообщили РБК, что письмо поступило, и предложения сейчас прорабатываются.

Какие проблемы у парфюмеров

В действующем законодательстве для производителей парфюмерно-косметической продукции предусмотрено значительно меньше требований, чем для компаний, выпускающих алкоголь, говорится в письме. Помимо того, что им не нужно устанавливать средства измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, такие компании также вносят сведения о закупке спирта и выпуске товаров в ЕГАИС в «ручном режиме».

Кроме того, к производителям духов и лосьонов нет требований касательно спиртохранилищ, а также размера уставного капитала. При этом спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция потенциально может быть товаром «двойного назначения» и использоваться в качестве суррогата алкогольной продукции, отмечают в Росалкогольтабакконтроле. Наличие «незначительного количества» ароматизирующих ингредиентов в составе такой продукции с высоким содержанием спирта на ее органолептические свойства и химический состав в целом не влияют, указывается в письме.

Службу смущает и то, что большинство компаний, обращающихся лицензией на производство, хранение и поставки спиртосодержащей непищевой продукции, заявляют в качестве своего места производства площадки и технологическое оборудование организаций, которые ранее уже имели соответствующую лицензию на выпуск алкоголя.

Так, в Северной Осетии — Алании в начале 2010 года лицензии на производство водки были у 27 организаций, при этом лицензиатов на выпуск непищевой спиртосодержащей продукции не было вообще. А сегодня в той же республике лицензии на производство водки есть лишь у двух организаций, тогда как на выпуск спиртосодержащей непищевой продукции — уже восемь, приводят пример в Росалкогольтабакконтроле.

Кроме того, служба обнаружила «многочисленные нарушения» лицензионных требований производителями спиртосодержащей непищевой продукции. Например, проверки красноярского ООО «Агропромснаб» показали, что предприятие выпускало тонизирующий лосьон-концентрат «Женьшень» с объемной долей этилового спирта 92%, тогда как по профильному госту в подобной продукции должно быть не больше 75%. В результате лицензия этой организации на производство, хранение и поставки спиртосодержащей непищевой продукции была аннулирована. При этом до 2014 года «Агропромснаб», по данным базы СПАРК, регулярно занимался оказанием услуг по приему, направлению на переработку или уничтожению изъятых из незаконного оборота либо конфискованных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Еще один нарушитель, найденный Росалкогольтабакконтролем — петербургское ООО «Хирви», выпускавшее спиртосодержащую продукцию без фиксации в ЕГАИС. Это была в том числе «жидкость в пятилитровых канистрах с содержанием объемной доли этилового спирта 94%», говорится в письме службы. При этом организация, по данным СПАРК, в 2021 году поставляла «готовые к применению дезинфицирующие средства» для петербургской детской психиатрической больницы имени Мнухина, а также мурманской областной клинической больницы имени Баяндина суммарно на 1,2 млн руб.

Сведения о содержании этилового спирта могут показать объемы его реального использования в готовой продукции, при этом разница в объеме использовании с объемом начальной поставки производителю может быть основанием для проверок, полагают в Росалкогольтабакконтроле. Кроме того, службе «важно иметь точное представление» о месте производства спиртосодержащей непищевой продукции, подчеркивается в письме.

«Реализация данного функционала в системе возможна, если мы получим соотвестствующие распоряжения со стороны регулятора», — сообщила в ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»)

Что говорят участники рынка

После массового отравления в 2016 году в Иркутске концентратом для ванн «Боярышник», содержавшим антифриз и метанол, власти уже предлагали различные меры дополнительного регулирования парфюмерно-косметической отрасли. Например, в 2017 году Минздрав предлагал ввести минимальную розничную цену на парфюмерно-косметическую продукцию, но мера так и не была введена.

В настоящее время действует достаточное количество различных ограничений и мер контроля в отношении парфюмерно-косметической продукции, содержащей спирт, и необходимость в дополнительных мерах отсутствует, считает исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (включает более 30 российских и международных компаний) Петр Бобровский.

Так, например, с 2020 года нулевая ставка акциза на спирт для участников отрасли заменена на налоговый вычет, который предоставляется после документального подтверждения, что производитель использовал спирт именно для парфюмерно-косметической продукции, напоминает Бобровский. То есть легальные производители в принципе не могут использовать спирт не по назначению, поскольку уплата акциза существенно сказывалась бы на конечной стоимости продукции, подчеркивает эксперт. Он отметил, что рассчитывает на конструктивный диалог отрасли с регуляторами для исключения каких-либо новых издержек для добросовестных участников рынка.

Добросовестные российские производители парфюмерии, в том числе «Парфюм Стиль», на котором производится фасовка продукции Faberlic, используют денатурированный спирт, рассказывает исполнительный директор АО «Фаберлик» Алла Анникова. В него добавляют битрекс, который вызывает рвотный рефлекс, поэтому денатурат не предназначен для употребления внутрь, и соответственно такая парфюмерия не может быть продукцией двойного назначения, объясняет она.

Обычный этиловый спирт используют недобросовестные производители, которые делают «питьевые» одеколоны, продолжает Анникова. Поэтому, по ее мнению, производителей парфюмерно-косметической продукции, использующих денатурированный спирт, из предлагаемых мер необходимо исключить.

Исполнительный директор АО «Фаберлик» также считает, что подавать информацию в «Честный знак» о спирте необходимости нет — потребителю она не нужна. Государству же вся информация о производителе спирта уже поступает от компании через ЕГАИС. «Контроль через ЕГАИС очень жесткий и действует на разных этапах перевозки спирта под контролем системы ГЛОНАСС, не представляем, как его можно нарушить», — отмечает Анникова.

Счетчики на учет спирта в готовой продукции достаточно проблематично внедрить в производственный процесс, продолжает она. Цех, в котором отстаивается парфюмерная жидкость, связан сложной системой труб с цехом розлива в другом здании. Установка счетчиков потребует дорогостоящей реконструкции существующей технологической системы, резюмирует эксперт.