Титов предложил назначать омбудсменами бывших фигурантов уголовных дел

Уполномоченным по правам предпринимателей должен стать тот, кто имел дело с уголовным преследованием и нанимал юристов для защиты в суде, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов

Борис Титов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Следующим бизнес-омбудсменом должен стать предприниматель, который имел дело с уголовным преследованием и нанимал юристов для защиты прав в суде, заявил уполномоченный по защите прав бизнесменов Борис Титов в ходе форума «Защита бизнеса от уголовного и административного давления: состояние и задачи».

Вопрос кандидатуры на пост бизнес-омбудсмена обсуждается продолжительное время, поскольку срок действия полномочий Титова истек еще в июне прошлого года. Однако пока никого на эту должность не назначили. «Ведомости» писали летом 2022-го, что срок действия полномочий Титова могут продлить на один или два года.

«Координировать защиту предпринимателей должен именно предприниматель. <...> Возглавлять институт должен человек, который знает, что такое преследование, не в теории, а на практике. Против которого и уголовные дела возбуждались, и который сам нанимал юристов и ходил в суды, защищая свои интересы», — сказал Титов.

Он не одобрил предложение расширить полномочия бизнес-омбудсмена до «уровня Счетной палаты», отметив, что это «за рамками рационального видения ситуации». По словам Титова, достаточно возможности уполномоченных участвовать в судебном процессе, что на данный момент уже реализуется. «Больше 800 раз наши коллеги отстаивали права бизнесменов в судебных заседаниях», — указал он.

Титов и раньше высказывался за назначение новым уполномоченным именно предпринимателя, «который не на словах, а на деле представляет то, о чем говорит с властью».

Также он опроверг мнение главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина о том, что необходимость в бизнес-омбудсмене может отпасть при дальнейшем промедлении с выбором кандидатов. По мнению самого Титова, бизнес, наоборот, нужно защищать еще активнее.

Как писал РБК, три ведущих бизнес-объединения обратились с письмом к президенту, в котором просили поддержать кандидатуру главы платформы «ЗаБизнес.РФ» Элины Сидоренко для назначения уполномоченным. Кроме того, они просили провести консультации с бизнесом по новому назначению.

В то же время сам Титов предлагает другую кандидатуру — бизнес-омбудсмена по Москве Татьяну Минееву, сообщили источники РБК, знакомые с обсуждениями. Однако ни одно из ведущих бизнес-объединений эту кандидатуру не поддерживает, сказал собеседник РБК в одной из ассоциаций.