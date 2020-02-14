«Сухой» обратится в прокуратуру из-за видео с неисправным трапом SSJ100

В ГСС решили привлечь правоохранителей, чтобы установить, где и кем был снят ролик с неудачным выпуском надувных трапов, опубликованный авиаэкспертом. В компании считают случившееся попыткой дискредитировать авиапром

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) планирует обратиться в прокуратуру и правоохранительные органы из-за опубликованного независимым авиаэкспертом Вадимом Лукашевичем видео «о якобы неисправных аварийных трапах» лайнера SSJ100, сообщили РБК в пресс-службе ГСС.

На своей странице в Facebook Лукашевич опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены проверки выпуска аварийных трапов, предназначенных для эвакуации пассажиров. По словам эксперта, тесты проводились 4 и 7 февраля на пассажирском самолете «Аэрофлота» по инициативе ГСС. Из четырех трапов два выпустились в перевернутом состоянии, а еще один порвался.

«Видео сняли во время испытаний. Оно ко мне попало, потому что люди понимают всю серьезность ситуации и видят, что ситуация не получила огласки. Мне передали [видео], чтобы я его опубликовал, я сразу это сделал. Это вопрос безопасности полетов, мы с вами все пассажиры», — сообщил РБК Лукашевич.

В ГСС утверждают, что на видео запечатлены «абсолютно точно не те испытания, которые регулярно проводит производитель». «Контрольные выпуски проводятся на специальных площадках с профессиональной фиксацией данных и применением разных режимов. Это целая система, сертифицируемая по российским и международным требованиям. Когда, кем и где сделаны съемки, как обслуживается данный самолет — непонятно», — заявили в пресс-службе ГСС.