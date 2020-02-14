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«Сухой» обратится в прокуратуру из-за видео с неисправным трапом SSJ100

В ГСС решили привлечь правоохранителей, чтобы установить, где и кем был снят ролик с неудачным выпуском надувных трапов, опубликованный авиаэкспертом. В компании считают случившееся попыткой дискредитировать авиапром
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) планирует обратиться в прокуратуру и правоохранительные органы из-за опубликованного независимым авиаэкспертом Вадимом Лукашевичем видео «о якобы неисправных аварийных трапах» лайнера SSJ100, сообщили РБК в пресс-службе ГСС.

На своей странице в Facebook Лукашевич опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены проверки выпуска аварийных трапов, предназначенных для эвакуации пассажиров. По словам эксперта, тесты проводились 4 и 7 февраля на пассажирском самолете «Аэрофлота» по инициативе ГСС. Из четырех трапов два выпустились в перевернутом состоянии, а еще один порвался.

«Видео сняли во время испытаний. Оно ко мне попало, потому что люди понимают всю серьезность ситуации и видят, что ситуация не получила огласки. Мне передали [видео], чтобы я его опубликовал, я сразу это сделал. Это вопрос безопасности полетов, мы с вами все пассажиры», — сообщил РБК Лукашевич.

В ГСС утверждают, что на видео запечатлены «абсолютно точно не те испытания, которые регулярно проводит производитель». «Контрольные выпуски проводятся на специальных площадках с профессиональной фиксацией данных и применением разных режимов. Это целая система, сертифицируемая по российским и международным требованиям. Когда, кем и где сделаны съемки, как обслуживается данный самолет — непонятно», — заявили в пресс-службе ГСС.

Производитель увидел в случившемся очередной виток «кампании по дискредитации продукции российского авиастроения» и пообещал обратиться в правоохранительные органы. «Необходимо разобраться — на каком основании неустановленные лица на борту самолета спровоцировали выброс надувного трапа и почему устройство сработало некорректно», — добавили в ГСС.

Одновременно производитель SSJ100 распространил видео испытаний трапов лайнера, уточнив, что «съемки сделаны сегодня, после появления сообщений об инциденте».

Видео: «Ростех»

В декабре прошлого года РБК писал, что ГСС не удалось выполнить план продаж SSJ100 на 2019 год — газета «Коммерсантъ» сообщала, что производитель планировал поставить 20-25 машин, но в скорректированной позже отчетности говорилось о поставках 16 самолетов. От поставок отказывались международные эксплуатанты.

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По словам главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова, проблема в том, что лайнер оказался в самом невостребованном сегменте рынка; кроме того, нерешенным остался вопрос с сервисными центрами.

Кроме того, в мае 2019 года произошла авиакатастрофа с участием SSJ100 — лайнер «Аэрофлота», направлявшийся из Москвы в Мурманск, спустя 27 минут вернулся в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку, в ходе которой у лайнера надломились стойки шасси, он загорелся, 41 человек погиб. В Следственном комитете считают, что причиной катастрофы стала ошибка командира экипажа, который «создал разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна».

Авторы: Мария Кокорева, Константин Нагаев, Алена Прохоренко
Теги: ГСС, SSJ100, «Суперджет»
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