Росреестр получил право предлагать названия сел и городов

Правительство передало часть функций Минэкономразвития Росреестру. Теперь служба сможет самостоятельно разрабатывать законы, связанные с земельными отношениями, а также предлагать названия городам и селам

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Правительство расширило полномочия Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), наделив ее функциями по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию земельных отношений. Ранее эти функции были закреплены за Минэкономразвития. Соответствующее постановление премьер-министр Михаил Мишустин подписал 12 февраля 2020 года. Документ официально опубликован в пятницу, 14 февраля.

Росреестр, как следует из постановления, сможет самостоятельно разрабатывать и предлагать правительству законы, которые касаются земельных отношений, а также предлагать переименовывать географические объекты (кроме названий республик, областей, городов федерального значения). Кроме того, служба будет разрабатывать требования к ходатайствам об изъятии земельных участков для госнужд, сформирует порядок постановки на учет бесхозной недвижимости и подготовит другие регламенты.

В правительстве Дмитрия Медведева Росреестр был подчинен Минэкономразвития. Сейчас согласно новому распределению полномочий между членами правительства Росреестр напрямую подчинен правительству. Курирует работу службы вице-премьер Виктория Абрамченко, которая до вступления в должность вице-премьера руководила Росреестром. Кроме этой службы в ведении Абрамченко находятся Минсельхоз и Минприроды.

В Росреестре не смогли уточнить, повлекут ли новые функции увеличение бюджета ведомства (в федеральном бюджете на 2019 год Росреестру были выделены 45,2 млрд руб.). В службе будет увеличен руководящий состав: согласно постановлению в Росреестре вводится новая должность статс-секретаря — заместителя руководителя, таким образом, количество возможных заместителей руководителя Росреестра возрастет до десяти. Сейчас у главы службы может быть девять заместителей, но фактически должности занимают только пятеро.

В 2019 году правительство начало разработку нескольких законопроектов, которые касаются повышения эффективности использования земель. В частности, Минэкономразвития разработало два законопроекта, в которых прописан механизм изъятия частных земельных участков, если при их эксплуатации собственники не соблюдают нормы пожарной безопасности. Среди нарушений авторы законопроекта указали «сжигание пожнивных остатков, зарастание земельного участка сорной растительностью, накопление бытовых отходов». Кроме того, правительство начало прорабатывать вопрос создания федерального фонда земель сельскохозяйственного назначения, в который в том числе могут войти обнаруженные бесхозные земли.