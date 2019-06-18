Чиновники предложили изымать земли за мусор и нескошенную траву

Минэкономразвития разработало механизм изъятия участков за нарушение правил пожарной безопасности, в частности за нескошенную траву и мусор. Нельзя будет забрать лишь землю, находящуюся в ипотеке или принадлежащую банкроту

Фото: Александр Николаев / ТАСС

Минэкономразвития подготовило два законопроекта, прописывающие механизм изъятия частных земельных участков, если они используется с нарушением требований пожарной безопасности. Предложенные поправки в Земельный кодекс и закон «О пожарной безопасности», а также в Гражданский кодекс опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Независимая антикоррупционная экспертиза продлится до 4 июля.

Документы разработаны в соответствии с указом Владимира Путина от 26 апреля 2019 года «О мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края». Этой весной пожары в Забайкалье уничтожили около ста жилых домов, травмы получили более 30 человек, потерпевшими были признаны 645 человек, ущерб оценивался почти в 600 млн руб.

Исполнение требований пожарной безопасности «не требует значительных временных и материальных затрат» от владельцев земельных участков, тогда как несоблюдение же правил может быть опасно для жизни, здоровья и имущества людей, следует из пояснительной записки к одному из законопроектов.

Сейчас за нарушение требований пожарной безопасности граждан могут оштрафовать максимум на 5 тыс. руб. — например, за сжигание сухой травы в лесу. Штрафы для юрлиц варьируются от 100 тыс. до 1 млн руб. в зависимости от тяжести нарушения.