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Власти обсудят создание федерального земельного фонда
В правительстве обсуждают идею по созданию федерального фонда земель сельхозназначения: в него могут войти земли федеральной и муниципальной собственности, бесхозные участки и территории, изъятые у частных собственников

Власти начали обсуждение идеи создания федерального фонда земель сельскохозяйственного назначения, рассказали РБК два источника в правительстве. По данным одного из собеседников, предполагается, что в фонд войдут не только федеральные сельхозземли, но и территории, предлежащие регионам и муниципалитета, а также бесхозные земли. Кроме того в фонд попадут земли сельхознаазначения, измятые у частных собственников, которые не используются по назначению.

В пресс-службе правительства отметили, что «вопрос [создания фонда] в проработке».

«Есть мнение, что создание фонда стало бы эффективным инструментом вовлечения земель сельхозназначения в оборот», — пояснил один из источников РБК, добавив, что создание фонда может усилить работу по обеспечению продовольственной безопасности и развитию экспорта, а также улучшить качество жизни на селе. «Но пока много противоречий. Поэтому вопрос будет обсуждаться и аргументы будут исследоваться самым тщательным образом», — говорит источник в правительстве, уточняя, что решения по созданию фонда пока не принято. По словам другого источника РБК, цель создания фонда — «эффективное использование земель», в том числе, например, за счет их фактического применения под сельхоздеятельность или сдачи в аренду.

Правительство за последний год приступило к разработке нескольких законопроектов, которые упростят изъятие бесхозные земель и сельхозземель, которые не используются по назначению. В июне стало известно, что вице-премьер Алексей Гордеев поручил рассмотреть вопрос о введении нормы плодородия и паспорта для каждого сельскохозяйственного участка. С идеей усилить контроль государства за состоянием земель сельхозназначения и плодородием почв выступила «Опора России».

Также минувшим летом Минэкономразвития разработало два законопроекта, в которых прописан механизм изъятия частных земельных участков, если их собственники не соблюдают нормы пожарной безопасности при их эксплуатации. В законопроекте не были прописаны конкретные нарушения, за которые можно изъять участок. Однако в сводном отчете, авторы документа привели примеры нарушений: «сжигание пожнивных остатков, зарастание земельного участка сорной растительностью, накопление бытовых отходов».

Материал дополняется

Авторы: Надежда Федорова, Юлия Старостина
Теги: Правительство, Земля
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