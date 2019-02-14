Суд Хельсинки отклонил иск Бориса Ротенберга к скандинавским банкам

Иск к четырем банкам Борис Ротенберг подал в октябре 2018 года из-за отказа в обслуживании счетов в связи с санкциями США

Борис Ротенберг (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Окружной суд Хельсинки 14 февраля отклонил иск миллиардера Бориса Ротенберга к банкам Nordea, OP, Svenska Handelsbanken и Danske Bank. Об этом сообщает издание Helsingin sanomat.

«Ущерб, который может возникнуть в результате блокирования этих платежей, связан, главным образом, с потерей кредитной информации и трудностями при обслуживании активов. Поскольку заявитель утверждает, что является миллиардером, нельзя считать, что это окажет существенное влияние на его положение с точки зрения его финансового состояния или иным образом», — цитирует решение суда газета.

РБК направил запрос представителю Бориса Ротенберга.

Иск к Nordea Bank, Svenska Handelsbanken, Danske Bank и OP Corporate Bank Борис Ротенберг подал 4 октября. Финансовые учреждения бизнесмен обвинил в нарушении условий обслуживания. Осенью 2014 года Nordea Bank прекратил обслуживание счета финской компании Langvik Capital, владельцем которой является семья Ротенбергов. Причиной этого банк назвал внесение Аркадия и Бориса Ротенбергов в санкционные списки США. Также в обслуживании счетов Бориса Ротенберга отказали три прочих банка. Однако Борис Ротенберг не числится в санкционном списке ЕС, в отличие от брата, Аркадия Ротенберга.