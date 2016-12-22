Борис Ротенберг подал в суд на скандинавские банки

Российский миллиардер обвинил Nordea Bank, Svenska Handelsbanken, Danske Bank и OP Corporate Bank в нарушении условий обслуживания

Борис Ротенберг (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Российский миллиардер Борис Ротенберг (Forbes оценивает его состояние в $1,1 млрд) подал в окружной суд Хельсинки иск против нескольких североевропейских банков, обвинив их в нарушении условий обслуживания, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, иск был подан 4 октября 2018 года, а ответчиками по нему выступают датский Danske Bank, шведские Svenska Handelsbanken и Nordea Bank и финский OP Corporate Bank. В суде отказались разглашать другие подробности о деле, документы помечены как конфиденциальные. В Nordea Bank подтвердили факт подачи иска, в других банках не ответили на запросы агентства.

По данным Bloomberg, ответчики были уведомлены об иске в конце прошлой недели, у них есть 30 дней, чтобы ответить на него.

Представитель Ротенберга не ответил на запрос РБК.

Осенью 2014 года Nordea Bank прекратил обслуживание счета финской компании Langvik Capital, владельцем которой является семья российских бизнесменов Ротенбергов, объяснив это внесением (в марте 2014 года) Бориса Ротенберга и его брата Аркадия в санкционный список США. В санкционном списке ЕС Борис, в отличие от Аркадия, не числится.

Европейские банки вынуждены следовать санкциям США, чтобы иметь возможность сотрудничать с американскими банками, даже если против тех или иных лиц не были введены ограничения со стороны органов ЕС.

OP и Nordea — крупнейшие банки Финляндии, на их долю приходится 62% рынка, на Danske — 9,5%, на Handelsbanken — 5,7%.