СМИ узнали суть претензий и сумму иска Ротенберга к скандинавским банкам

Российский бизнесмен Борис Ротенберг требует от четырех скандинавских банков совокупную компенсацию в размере €70 тыс., обвиняя их в дискриминации и невыполнении условий обслуживания, сообщает Länsi-Suomi, ссылаясь на копию иска предпринимателя.
В документе говорится, что банки отказали Ротенбергу в проведении платежей, в результате чего он столкнулся с проблемами, в частности, не смог оплатить обязательства по налогам и кредитам.
Также в иске Ротенберг отметил, что он одновременно является гражданином России и Финляндии и наравне с другими гражданами Европейского союза имеет право на банковское обслуживание и исполнение гражданских обязанностей.
Борис Ротенберг подал в суд на датский Danske Bank, шведские Svenska Handelsbanken и Nordea Bank и финский OP Corporate Bank 4 октября, однако об этом стало известно только 19 октября. По данным Bloomberg, иск был подан в окружной суд Хельсинки. При этом, как отметило агентство, ответчики были уведомлены об иске, у них есть 30 дней, чтобы ответить на него.