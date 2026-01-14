«Росатом» заблокировал смену гендиректора управляющей компании «Дело»

«Росатом» заблокировал смену директора УК «Дело». Совладелец группы Сергей Шишкарев предлагал своих кандидатов, но госкорпорация не согласовала их, оставив в кресле руководителя представителя «Трансмашхолдинга» Алексея Лебедева

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Госкорпорация «Росатом» сегодня заблокировала смену генерального директора УК «Дело», в которой контролирует 49% капитала. Об этом сообщил в своем ТГ-канале Сергей Шишкарев, председатель совета директоров, контролирующий 50% УК.

Как написал бизнесмен, назначение Лебедева в конце 2024 года было продиктовано логикой договоренностей с «Росатомом» и «Трансмашхолдингом» (ТМХ). Стороны планировали создать совместный логистический бизнес, а пребывание топ-менеджера в кресле гендиректора УК было ограничено сроком переговоров, пишет Шишкарев.

ТМХ выкупил у Шишкарева 1% и таким образом вошел в капитал логистического холдинга. Предполагалось, что ТМХ увеличит свою долю за счет уменьшения доли «Росатома». Рассматривались разные варианты сделки, но в конце 2025 года было объявлено, что она не состоится.

«Как ранее было объявлено, сделки между госкорпорацией и ТМХ по доле в ГК «Дело» не будет: «Росатом» и ТМХ не договорились о стоимости доли госкорпорации. Необходимость смены руководителя очевидна, нахождение в должности гендиректора Алексея Лебедева, представляющего ТМХ, нарушает достигнутые в декабре 2024 года договоренности и, что самое главное, не имеет перспектив для ГК «Дело», — указал Шишкарев.

Он добавил, что заблаговременно внес на рассмотрение партнеров трех кандидатов и предлагал обсудить назначение одного из них, но обсуждения не последовало.

«По итогам сегодняшнего собрания партнеров из госкорпорации не устроил ни один кандидат, они проголосовали против всех. От себя предложений не вынесли — ни при формировании повестки, ни на самом собрании. Обращу внимание, что Алексей Лебедев готов подписать соглашение о расторжении трудового договора при наличии соответствующих решений участников. Мое решение есть, от партнеров — ни решения, ни предложений», — говорится в посте.

Шишкарев отметил, что совет директоров был переизбран с сохранением паритета сторон: по три человека от «Росатома» и Шишкарева. Госкорпорация заменила Лебедева в совете директоров на своего сотрудника, подчеркнул он.

РБК направил запросы в «Росатом» и ТМХ.