Суд Лондона запретил «Еврохиму» судиться с экс-подрядчиком в России

Апелляционная инстанция Высокого суда Лондона подтвердила запрет для «Еврохим Северо-Запад-2» вести в России разбирательство с итальянской Tecnimont. Решение принято в поддержку запрета, вынесенного нижестоящей инстанцией

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Апелляционная инстанция Высокого суда Лондона оставила в силе решение о запрете российской компании «Еврохим Северо-Запад-2» (ЕХСЗ-2) продолжать судебные процессы в России против итальянской инженерной группы Tecnimont S.p.A. и ее дочерней компании «МТ Руссия». Это следует из решения от 13 января, опубликованного в картотеке суда.

Запрет подтвердил ноябрьское решение первой инстанции лондонского арбитража, который рассматривает спор об исполнении итальянской стороной контракта на строительство завода по производству аммиака и карбамида в Ленобласти.

Английский суд имеет право запрещать сторонам обращаться в судебные органы других стран, если это нарушает заключенное между ними арбитражное соглашение. Ранее первая инстанция выдала так называемый peremptory order (безусловный приказ), требуя от ЕХСЗ-2 отозвать иски из российских судов. После того как российская компания проигнорировала это требование, Высокий суд Англии в ноябре 2025 года наложил судебный запрет под угрозой штрафа. «Еврохим» попытался обжаловать это решение в апелляции, которая 13 января встала на сторону итальянской компании.

Конфликт между ЕХСЗ-2 и Tecnimont длится с 2022 года. Итальянские подрядчики тогда приостановили работы на строящемся объекте в Кингисеппе, сославшись на санкции ЕС, после чего «Еврохим» расторг контракты с ними. Tecnimont инициировала арбитраж в Лондоне, требуя признать приостановку правомерной. В ответ «Еврохим» подал в российские суды иски на общую сумму 202,97 млрд руб. ($2,19 млрд по курсу на дату подачи), а также пытался через суд Санкт-Петербурга получить запрет на продолжение арбитража в Лондоне.

В решении суда говорится, что иски российских компаний в национальных арбитражах создают угрозу для надлежащего проведения процесса, а также что соблюдение приказов трибунала — обязанность сторон. «Соблюдение любого законного приказа трибунала по определению необходимо для надлежащего ведения арбитража», — указал апелляционный суд в своем решении.

Как заявили РБК в пресс-службе ЕХСЗ-2, отвечая на соответствующий вопрос, компания не согласна с последним решением апелляции — лондонский суд «фактически запрещает» российской компании действовать в соответствии с требованиями российского законодательства. «Мы намерены использовать все предусмотренные законом механизмы для защиты наших законных интересов», — подчеркнул представитель ЕХСЗ-2.

Компания, продолжает он, имеет право отстаивать свои интересы в российских судах — в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом споры, связанные с применением санкций иностранных государств, отнесены к исключительной компетенции местных арбитражных судов. «Кроме того, Верховный суд неоднократно указывал, что санкционные ограничения могут создавать обоснованные сомнения в справедливости судебных разбирательств за рубежом», — добавили в пресс-службе.

Параллельно с лондонским процессом «Еврохим» продолжает попытки взыскать с итальянских компаний убытки через российскую судебную систему. В ноябре 2025 года Арбитражный суд Москвы наложил арест на активы Tecnimont и «МТ Руссия» в рамках обеспечения иска структуры «Еврохима», а также выдал ответчику исполнительные листы. Позднее ЕХСЗ-2 обратился к 16 итальянским банкам с просьбой заморозить операции ответчиков.

По итогам рассмотрения дела Арбитражный суд Москвы принял решение о взыскании с подрядчиков более 171 млрд руб. за то, что под предлогом санкций ЕС они в одностороннем порядке прекратили строительство одного из крупнейших в России заводов по производству аммиака и карбамида, напомнили в ЕХСЗ-2. Речь идет о продукции, имеющей «стратегическое значение» для продовольственной безопасности не только России, но и ряда других стран (например, сейчас одним из крупнейших импортеров российских удобрений, в частности мочевины, выступает Индия. — РБК).

Действия итальянской стороны не ограничились «простым» неисполнением контрактных обязательств: подрядчики не вернули авансовые платежи на сумму свыше 8 млрд руб., отказались передавать проектную документацию и даже, по некоторым данным, оказывали давление на иностранных поставщиков компании, утверждает представитель российской стороны. Впоследствии они также подали иск против ЕХСЗ-2 в Лондоне на сумму более €800 млн.

Какое продолжение получит дело

ЕХСЗ-2 продолжит действовать в соответствии с нормами российского и международного права, сообщили РБК в компании. Так, 13 января Высокий суд Бомбея по ходатайству компании принял от Tecnimont судебное обязательство не выводить активы и не совершать действий, направленных на срыв исполнения решения о взыскании 171 млрд руб. Следующее слушание назначено на 19 января. Уже сегодня, 14 января, аналогичные слушания начинаются в Высоком суде Малайзии.

Запрет на продолжение арбитража в Лондоне в рамках описываемого спора логичен, поскольку его рассмотрение в арбитраже на территории недружественного государства создает препятствия для доступа российской стороны к правосудию, пояснил Владимир Хантимиров, управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск». По его мнению, вопрос о целесообразности оспаривания такого запрета «всецело» зависит от дальнейшей судебной стратегии «Еврохима». После принятия запрета любые решения арбитража не будут признаны и исполнены на территории России и в странах, связанных с ней договорами о правовой помощи.

В качестве примера Хантимиров приводит хотя и схожее, но «далеко не аналогичное» дело Зиявудина Магомедова против «Транснефти», рассматриваемое три года назад. Оно заключалось в обвинении в «глобальном сговоре» с целью отчуждения активов бизнесмена (Новороссийского морского торгового порта и транспортной группы FESCO) в пользу госструктур, в частности «Транснефти», по заниженной цене, размер требования составлял $14 млрд. При рассмотрении этого дела Арбитражный суд Москвы запретил Магомедову продолжать судебное разбирательство против «Транснефти» в Высоком суде Англии и Уэльса.

Пространства «для маневров» у «Еврохима» с таким положением остается «крайне мало», считает Андрей Крючков, управляющий партнер АБ «Акцепт». С учетом того, что апелляция оставила решение в силе, «теоретически» еще возможна подача заявления о разрешении на обжалование в Верховный суд Великобритании, но эти перспективы «очень сомнительны». «Согласно английскому процессуальному праву, апелляция в Верховном суде возможна только при наличии разрешения либо от апелляционного суда, либо от самого Верховного, а такое разрешение предоставляется лишь в исключительных случаях, когда дело затрагивает вопросы крайней важности или когда есть иная веская причина», — поясняет Крючков.

В данном случае получить разрешение «будет сложно» в силу того, что апелляционный суд единогласно подтвердил толкование 42-й статьи Закона об арбитраже — это свидетельствует об отсутствии «правовой неопределенности». «Более того, суд подробно обосновал свою позицию, опираясь на текст закона, его системное толкование и цели законодателя. Да и в целом британский Верховный суд избирательно принимает дела по вопросам толкования арбитражного законодательства, отдавая предпочтение делам конституционного или широкого общественного значения», — сказал Крючков.

Запрет на продолжение судебных процессов в отношении Tecnimont в России приведет к «целому ряду последствий», фактически создав ситуацию, при которой компания будет считаться формально нарушившей решение английского суда. Это, в свою очередь, формирует «потенциальную ответственность» за неуважение к суду, и в случае других международных споров это может «сыграть свою роль», полагает эксперт. Намерение продолжать параллельные процессы в России вопреки ограничениям негативно скажутся на позиции «Еврохима» при дальнейшем оспаривании решения апелляции — трибунал может расценить это как недобросовестное процессуальное поведение, что, «безусловно, повлияет на оценку доказательств».

По оценке Крючкова, пока все указывает на то, что параллельные процессы продолжатся. «В российской юрисдикции «Еврохим», скорее всего, будет стремиться исполнить решение московского суда, пытаясь наложить арест на любые активы Tecnimont в России. Учитывая, что итальянцы имели здесь производственные мощности и имущество в рамках строительного проекта, это может привести к реальному исполнению», — рассуждает он. При этом в рамках лондонского процесса тяжба, вероятно, сложится в пользу Tecnimont. Для «Еврохима» это означает истребование значительной компенсации в пользу итальянской компании за неправомерное расторжение контракта. «И, разумеется, что Tecnimont будет стремиться исполнить это решение в западных юрисдикциях против любых активов группы «Еврохим», — заключил Крючков.