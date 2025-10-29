Итальянская Tecnimont стала соответчиком по иску «ЕвроХима» на ₽202 млрд

Российский суд удовлетворил ходатайство «ЕвроХим Северо-Запад-2» и привлек итальянскую Tecnimont S.p.A. соответчиком по делу о взыскании 202,7 млрд руб. Компания рассчитывает на солидарное взыскание долга

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2» и привлек итальянскую компанию Tecnimont S.p.A. в качестве соответчика по иску к ее российской «дочке» — ООО «МТ Руссия», следует из данных картотеки арбитражных дел.

«Удовлетворение ходатайства о привлечении Tecnimont S.p.A. в качестве соответчика по иску позволит ООО «ЕХСЗ-2» добиваться солидарного взыскания всей суммы задолженности и убытков, а также потенциально применять обеспечительные меры в отношении группы Tecnimont на территории России, стран СНГ, БРИКС и иных дружественных юрисдикций», — заявили РБК в «ЕвроХим Северо-Запад-2». Компания намерена продолжить принимать все необходимые меры для защиты своих нарушенных прав и законных интересов, добавили там.

Иск структуры «Еврохима» к ООО «МТ Руссия» поступил в суд 2 сентября. Судебное заседание состоялось 27 октября, а следующее заседание назначено на 27 ноября 2025 года, говорится в материалах дела.

Иск связан с контрактами на проектирование и строительство завода по производству аммиака и карбамида в Кингисеппе — ЕвроХим-Северо-Запад-2 (ЕХСЗ-2) — которые в 2020 году заключили «ЕвроХим» с итальянской компанией Tecnimont S.p.A. и ее дочерним предприятием ООО «МТ Руссия». Контракты были заключены по фиксированной цене и предусматривали гарантированный срок завершения, который должен был наступить не позднее 16 сентября 2023 года. В мае 2022 года подрядчики в одностороннем порядке приостановили работы, сославшись на санкции ЕС. По данным истца, к тому моменту строительство было завершено лишь на 25%.

С осени 2021 года заказчик проекта неоднократно уведомлял подрядчиков о значительных задержках. По данным ЕХСЗ-2, еще до введения санкций Tecnimont и ООО «МТ Руссия» «безуспешно требовали увеличения цены контракта и продления сроков, что указывало на их неспособность выполнить работы в срок и в рамках бюджета».

Общая сумма исковых требований составляет 202,7 млрд рублей и включает неотработанный аванс, проценты за пользование чужими денежными средствами, а также возмещение убытков, вызванных прекращением контрактов.