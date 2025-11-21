 Перейти к основному контенту
0

«Еврохим» подал новый иск к итальянским строителям в деле на ₽203 млрд

Компания «Еврохим Северо-Запад-2» (ЕХСЗ-2) подала иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти к итальянской инженерно-строительной группе Maire S.p.A., контролирующей компании Tecnimont S.p.A. и ее российской «дочки» ООО «МТ Руссия», которые выступали подрядчиком строительства завода по производству аммиака и карбамида в Кингисеппе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ЕХСЗ-2. Заявление, как следует из картотеки дел, было подано 19 ноября. 

Основанием послужило неисполнение итальянской стороной обязательств при реализации проекта. Группа выступала гарантом по договоренностям с «Еврохимом», и должна возместить убытки в случае неисполнения обязательств подрядчиками. Сумма требований составляет 202,97 млрд руб.

Работы по строительству предприятия начались в 2020 году, но к весне 2022-го подрядчики значительно отставали от графика. Позднее Tecnimont S.p.A. и ООО «МТ Руссия» в одностороннем порядке прекратили строительство, сославшись на санкционные ограничения ЕС. Это решение «нанесло ущерб» ЕХСЗ-2, а также экономическим интересам России, указывают в компании.

«Еврохим» попросил банки Италии заморозить операции экс-подрядчиков
Бизнес
Фото:АО «МХК «ЕвроХим»

В ЕХСЗ-2 ссылки на внешние обстоятельства считают «несостоятельными». «Подача иска к материнской компании Maire S.p.A., которая выступает гарантом исполнения договоренностей, направлена на защиту законных интересов российской стороны и получение компенсации понесенного ущерба за счет активов всей международной группы, активно развивающей бизнес-проекты, в том числе в странах СНГ и БРИКС», — пояснили РБК в компании.

Параллельно Арбитражный суд Москвы рассматривает иск ЕХСЗ-2 к непосредственным подрядчикам, который будет рассмотрен 27 ноября. В начале ноября суд принял обеспечительные меры, наложив арест на все движимое и недвижимое имущество компаний. Через несколько дней после этого по делу были выданы исполнительные листы, после чего судебные приставы приступили к аресту активов ответчиков. Накануне, 20 ноября, также стало известно о том, что ЕХСЗ-2 обратился к 16 итальянским банкам с просьбой заморозить операции своих бывших подрядчиков.

«Решение суда по обеспечительным мерам оказалось не только своевременным, но и критически необходимым. 30 октября ООО «МТ Руссия» уведомило ЕХСЗ-2 о заключении договора уступки прав требования в пользу Tecnimont S.p.A. Мы считаем это действие попыткой вывода активов из-под российской юрисдикции и будем также оспаривать в судебном порядке», — подчеркнули в пресс-службе ЕХСЗ-2.

РБК направил запрос в Maire S.p.A. 

Авторы
Теги
Виктория Елетина Виктория Елетина
«ЕвроХим» иски Италия
