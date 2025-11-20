«Еврохим» попросил банки Италии заморозить операции экс-подрядчиков

Запросы на приостановку операций Tecnimont S.p.A. и ее «дочки» «МТ Руссия» были направлены после того, как российский арбитраж привлек первую как соответчика по иску к последней. Истец просит заморозить операции на 9,5 млрд руб.

Фото: АО «МХК «ЕвроХим»

Проект по строительству нового завода по производству аммиака и карбамида «Еврохим Северо-Запад-2», реализуемый компанией «Еврохим», обратился к 16 итальянским банкам с просьбой заморозить операции своих бывших подрядчиков, занимавшихся строительством завода в Кингисеппе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Еврохим Северо-Запад-2».

«Еврохим Северо-Запад-2» направил официальные письма в 16 итальянских банков, обслуживающих счета компании Tecnimont S.p.A. и ее российского дочернего общества «МТ Руссия», с просьбой приостановить проведение любых платежей в их пользу», — сказано в сообщении.

«Еврохим Северо-Запад-2» судится с инжиниринговыми фирмами, входящими в итальянский инженерно-строительный холдинг Maire S.p.A., в Арбитражном суде Москвы. Основание для претензий — невыполнение ими принятых обязательств по строительству завода в Кингисеппе.

Как пояснили РБК в пресс-службе, ранее российский арбитраж удовлетворил ходатайство «Еврохим Северо-Запад-2» и арестовал денежные средства, будущие поступления, движимое и недвижимое имущество Tecnimont S.p.A. и «МТ Руссия» на общую сумму 9,5 млрд руб. Tecnimont S.p.A. была привлечена в качестве соответчика по иску к ООО «МТ Руссия».

Теперь «Еврохим Северо-Запад-2» просит банки заморозить платежи в адрес компаний и ограничить любое движение средств по их счетам на точно такую же сумму. Общая же сумма исковых требований составляет 202,7 млрд руб. Она включает неотработанный аванс, проценты за пользование чужими денежными средствами, а также возмещение убытков, вызванных прекращением контрактов.

Письма с просьбой о приостановке финансовых операций направлены в банки:

Banca Akros S.p.A.;

Banca Monte dei Paschi di Siena;

Banco BPM;

Bank ABC;

BdM Banca;

BNL BNP Paribas и BNP Paribas;

Cassa Depositi e Prestiti (CDP);

Intesa Sanpaolo (IMI CIB Division);

Mediocredito Centrale;

UniCredit и другие.

«Мы посчитали своим долгом предупредить банки о рисках, связанных с судебным процессом против их клиентов, и надеемся на оперативную и положительную реакцию кредитных учреждений. Запрет на обслуживание счетов — закономерный шаг в рамках отстаивания наших законных прав», — подчеркнули в пресс-службе «Еврохим Северо-Запад-2».

Там добавили, что холдинг Maire S.p.A., как и его дочерние общества, нарушил контрактные обязательства, не завершив строительство производственного объекта, ссылаясь на санкции. В компании же полагают, что это было «удобным предлогом».

«Они и так отставали по срокам строительства и не укладывались в бюджет. Мы будем последовательно отстаивать интересы компании, включая подачу исков к Tecnimont S.p.A. и «МТ Руссия», а также Maire S.p.A. в других различных юрисдикциях», — заключили в пресс-службе «Еврохим Северо-Запад-2».

Группа «Еврохим» начала реализацию проекта по строительству завода по производству аммиака и карбамида — «Еврохим Северо-Запад-2» (ЕХСЗ-2) в 2020 году. В июне того же года подрядчиками по проектированию и строительству ЕХСЗ-2 стали итальянская компания Tecnimont S.p.A. и ее российская «дочка» ООО «МТ Руссия», каждая из которых заключила с «Еврохимом» договор. Также стороны подписали соглашение о координации и взаимодействии. Гарантом по договоренностям выступила контролирующая организация подрядчиков — итальянский холдинг Maire S.p.A. Контракты были заключены по твердой фиксированной цене и предусматривали гарантированный срок завершения, который должен был наступить не позднее 16 сентября 2023 года. Однако в мае 2022-го подрядчики ЕХСЗ-2, ссылаясь на европейские санкции, в одностороннем порядке приостановили исполнение контрактных обязательств.

По сведениям ЕХСЗ-2, к моменту приостановки работ подрядчики завершили строительство только на 25%, что было существенным отставанием от графика. Как пояснили РБК в пресс-службе проекта, его представители уведомляли подрядчиков о задержках с осени 2021 года.

«Более того, еще до введения санкций Tecnimont и ООО «МТ Руссия» безуспешно требовали увеличения цены контракта и продления сроков, что указывало на их неспособность выполнить работы в срок и в рамках бюджета», — заявили в ЕХСЗ-2.