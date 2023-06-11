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В России в полтора раза выросло число столкновений самолетов с птицами

Росавиация: в январе—мае количество столкновений самолетов с птицами выросло на 82%
За январь—май 2023 года количество столкновений воздушных судов с птицами в России выросло на 82%. Это говорит о недостатках в работе аэропортов и авиакомпаний, указывают в Росавиации
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Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

В январе—мае 2023 года количество столкновений воздушных судов с птицами, из-за которых авиатехника получила повреждения, выросло на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: на 31 мая в гражданской авиации зарегистрирован 31 такой инцидент против 17 на 31 мая 2022 года. Такие данные приводятся в письме главы Росавиации Александра Нерадько, которое он направил руководителям территориальных подразделений ведомства и авиационных предприятий во вторник, 6 июня. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердил источник, близкий к авиавластям.

В качестве примеров авиационных инцидентов, расследование которых продолжается, Нерадько приводит столкновение со стаей птиц самолета Airbus A321neo авиакомпании «Северо-Запад» при заходе на посадку в аэропорту Домодедово 20 апреля и самолета Superjet 100 авиакомпании «Россия» при посадке в Нижнем Новгороде 27 апреля. РБК направил запросы в «Россию», «Северо-Запад» и другие крупнейшие авиакомпании и аэропорты, а также в пресс-службу Росавиации.

Кроме того, за первые пять месяцев 2023 года выросло на 7%, до 224 случаев, число сообщений о столкновениях (или их угрозе) воздушных судов с птицами, не приведших к повреждениям авиатехники. Глава Росавиации отметил и увеличение случаев столкновений или угрозы столкновений с другими животными на территории аэродромов. В 12 таких случаях из 21 экипажи уходили на второй круг, чтобы избежать подобных рисков на взлетно-посадочной полосе. О каких конкретно животных идет речь, в письме не уточняется, но раньше были инциденты с появлением в аэропортах лисиц, бродячих собак и т.д.

Данные факты, пишет Нерадько, могут свидетельствовать о недочетах в работе аэропортов и остальных организаций, задействованных в обеспечении полетов: эксплуатантов воздушных судов, органов обслуживания воздушного движения, а также недостатках в их взаимодействии.

В целях минимизации рисков для безопасности полетов, связанных со столкновением самолетов с птицами и другими животными, глава Росавиации рекомендовал в том числе руководителям авиакомпаний провести занятия с экипажами воздушных судов по действиям в сложной орнитологической обстановке.

В общем случае российские аэропорты для отпугивания птиц используют несколько видов оборудования: пропановые пушки (за счет газа издает хлопки, которые слышны на расстоянии до 1 км), биоакустические установки (имитируют тревожные крики разных видов птиц, предупреждающие об опасности) и акустические установки, имитирующие звуки выстрелов. Аэропорты применяют также зеркальные шары с глазами хищных птиц, имитации хищных птиц, блестящие ленты и пугала. В некоторых аэропортах, в частности в Домодедово, держат и самих хищных птиц — ястребов-тетеревятников.

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В пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющей аэропортом Пулково (Санкт-Петербург), утверждают, что сейчас орнитологическая ситуация стабильна. Для обеспечения безопасности полетов Пулково постоянно анализирует орнитологическую обстановку и проводит мероприятия по снижению привлекательности территории аэродрома для птиц. Специалисты вместе с транспортной прокуратурой отслеживают возможное появление незаконных свалок на приаэродромной территории, добавили в пресс-службе.

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Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко
птицы столкновения самолет воздушное судно инцидент авиапроисшествие Росавиация
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