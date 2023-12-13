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Против «Аэрофлота» подан коллективный иск за отмененные билеты на Пхукет

Против «Аэрофлота» подан коллективный иск за отмененные билеты на Пхукет
Более 50 покупателей аннулированных билетов на Пхухет подали на «Аэрофлот» в суд. Они требуют вернуть разницу — суммарно ₽7,5 млн — между текущими ценами и ошибочно загруженными в систему. «Аэрофлот» с требованиями не согласен
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Пресненский районный суд Москвы подан коллективный иск от пассажиров, чьи билеты на рейс «Аэрофлота» Екатеринбург-Пхукет были аннулированы перевозчиком в октябре. О подаче коллективного иска РБК сообщил представитель потерпевших, управляющий партнер адвокатской группы «Ватаманюк&Партнеры» Владислав Ватаманюк. Карточка об иске также появилась на сайте суда.

19 октября у авиакомпании в продаже появились билеты, в том числе по 6,5 тыс. руб. и 20 тыс. руб. за рейсы «туда — обратно». Перевозчик сообщил о технической ошибке при продаже и аннулировал купленные билеты. В качестве компенсации пассажирам предложили приобести новые билеты со скидкой 30% от текущих цен (спецусловия распространяются на перелеты вплоть до 30 марта 2024 года), а также пообещали зачислить дополнительные мили в корпоративной бонусной программе.

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Фото:Lauren DeCicca / Getty Images

По состоянию на 24 октября билеты на прямой рейс из Екатеринбурга на Пхукет на конец октября на сайте перевозчика уже продавались по цене от 49,5 тыс. руб. в одну сторону, на ноябрь - от 43 тыс. руб., на декабрь (в зависимости от даты) - в диапазоне 46–62 тыс. руб., на январь - по 60 тыс. руб., писал РБК.

Суть иска

Потерпевшими по иску заявлены 54 человека, сообщил Ватаманюк. «Еще в отношении четырех человек заявления о присоединении к иску будут поданы в течение нескольких дней. Плюс более 300 человек ранее подали в наш адрес заявки на представление их интересов, указал адвокат.

Несмотря на то, что «Аэрофлот» вернул всем пассажирам деньги за некорректно проданные авиабилеты и предложил скидку на новые, пассажиры считают, что авиакомпания не имела права в одностороннем порядке отказываться от первоначальной сделки по оплате перелета.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Иск подан с опорой на нормы закона «О защите прав потребителей» о том, что при возврате товара или услуги ненадлежащего качества потребитель вправе требовать возмещения разницы между ценой, установленной договором, и ценой того же товара/услуги на момент добровольного удовлетворения требования о возврате или, если оно добровольно не удовлетворено, на момент вынесения судом решения. То есть фактически речь идет о разнице между стоимостью перелета, действующей на момент направления досудебной претензии в «Аэрофлот» в ноябре, и изначальной «ошибочной» низкой ценой, отметил Ватаманюк. В расчете на 54 пассажира, эта сумма составляет около 7,5 млн руб.

«Требования также касаются взыскания неустойки за период просрочки этой выплаты, компенсации морального вреда, а также судебного штрафа в размере 50% от удовлетворенной суммы. То есть общая сумма иска может вырасти до 11,5-12,5 млн руб., отметил юрист.

Позиция «Аэрофлота»

В ноябре пассажиры подали коллективную претензию авиакомпании, в которой попросили досудебно компенсировать им разницу цен. Перевозчик письмом от 21 ноября в адрес адвокатов Владислава Ватаманюка и Дарьи Юровой (копия письма есть у РБК) повторил, что уже предоставил скидку в 30% и начислил 5000 миль пострадавшим.

В письме подчеркивается, что перевозчик не устанавливал тарифов, по которым билеты были приобретены 19 октября. «Данное предложение не исходило от авиакомпании, а имел место технический сбой», - говорится в письме. «Аэрофлот» указал, что опирается на нормы Гражданского кодекса, по которым «предполагаются добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий», и, напротив. не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу и любое злоупотребление правом.

В пресс-службе авиакомпании РБК сообщили, что сожалеют о доставленных неудобствах, но считают, что основания для выплаты разницы между ошибочно установленной ценой перелета и ценой, действующей на момент удовлетворения требований потребителя, отсутствуют. «Компания была вынуждена аннулировать билеты по направлению Екатеринбург — Пхукет, проданные по некорректному, необоснованно низкому тарифу. Авиаперевозчик в кратчайшие сроки осуществил полный возврат денежных средств всем клиентам, а также в качестве компенсации и возможности продолжить путешествие предоставил купоны на скидку в размере 30% на приобретение авиабилетов по маршрутам от внутренних пунктов России до Пхукета и обратно". На данным момент купонами воспользовались около 1 тыс. человек, которые оформили 2,2 тыс. авиабилетов с указанной скидкой, сообщили в авиакомпании. 

В «Аэрофлоте» также добавили, что все обоснованные в рамках суда требования будут исполнены, а с пассажирами, обратившимися для разрешения ситуации непосредственно в авиакомпанию, вопрос может быть урегулирован индивидуально в досудебном порядке. Источник РБК в авиагруппе при этом сообщил, что часть пассажиров, получивших скидку, сами ведут себя недобросовестно и продают промокоды на скидки на различных маркетплейсах.

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Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

Причина появления ошибочной цены на авиабилеты описывается в письме «Аэрофлота» от 20 ноября в Союз потребителей России (копия также есть у РБК). В компании объяснили, что все тарифы регистрируются в Центре расписания и тарифов «ТКП» (ранее — «Транспортная клиринговая палата», оператор системы взаиморасчетов на воздушном транспорте), а для направления в этот центр тарифной информации файл с тарифами в формате Excel необходимо конвертировать в базу данных ATPCO (разработчик — Airline Tariff Publishing Company).

«Работник отдела тарифной политики и дистрибуции при работе с файлированием изменений в ATPCO нарушила схемы, удалив часть информации из таблицы Excel, в связи с чем тарифная информация в ATPCO была файлирована неверно, а затем передана так в ТКП», - объяснила авиакомпания появление неверной информации о цене билета. В «Аэрофлоте» подчеркнули, что ошибку совершил конкретный (не названный) работник авиакомпании, и «в процессе служебного расследования будет исследована его вина и умысел».

Кроме того, в ответе говорится, что «Аэрофлот», занимая доминирующее положение на маршруте Екатеринбург-Пхукет, обязан соблюдать закон «О защите конкуренции» и не может установить на этой линии монопольно низкую цену перелета, поэтому «не может предоставить пассажирам услугу по цене покупки ранее приобретенных билетов».

Шансы на выигрыш в суде

Опрошенные РБК юристы отмечают, что у потребителей есть высокий шанс выиграть иск у «Аэрофлота». В данном случае применимы правила о публичной оферте, объясняет советник практики разрешения споров Tomashevskaya & Partners Денис Крауялис. «Авиакомпания предлагает всем желающим заключить договор о перевозке. Для этого она публикует на сайте условия публичной оферты. Чтобы их принять, надо купить билет. На момент покупки информация об услуге и ее стоимости должна быть своевременной и достоверной», - говорит юрист. Он вспоминает так называемое дело «ЦУМа», когда спор возник из-за ошибки интернет-магазина, неверно отобразившего цены товаров (в 846 раз ниже фактических). В этом споре суд занял позицию потребителя и поскольку дело «Аэрофлота» связано с похожей «технической» ошибкой, есть все основания полагать, что суд займет сторону истцов, отмечает Крауялис.

Позиция «Аэрофлота» не убедительна, считает юрисконсульт «Юстиком» Виктория Сухова. Пассажиры по смыслу закона о защите прав потребителей не являются лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, вследствие этого подразумевается, что они не могли знать о существенно заниженной стоимости авиабилетов, объясняет она. "Пассажиры действовали по своей воле добросовестно, и то, что воли на продажу дешевых билетов у «Аэрофлота» не было, стоит рассматривать как его предпринимательский риск», - указывает она.

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Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

Ссылки на антимонопольное законодательство также выглядят не убедительными, так как в рамках группового иска подлежит оценка действий перевозчика по отношению к пассажирам, а не соблюдение им антимонопольного законодательства, отмечает адвокат КА Pen&Paper Мария Князева.

«Если договор заключен, и внесение потребителем платы подтверждает факт его заключения, то перевозчик обязан предоставить услугу, вне зависимости от того, к каким негативным последствиям, будь то формирование недополученной прибыли или, скажем, штраф за нарушение антимонопольного законодательства, это для него приведет", - говорит председатель Московской коллегии адвокатов «Делоер» Роланд Зантарая. Если авиакомпания признает, что низкие цены появились в результате действия ее сотрудника, а не технической ошибки или взлома системы бронирования, это аргумент, скорее, в пользу истца, уточняет адвокат.

Но среди факторов, которые будут в том числе негласно учитываться судом при рассмотрении дела, будет влиятельность «Аэрофлота» и его статус компании, сильно пострадавшей от антироссийских санкций, считает партнер NOVATOR legal Group Илья Сорокин. Например, суд может не увидеть свойства «коллективности» у иска и отказаться рассматривать все требования в агрегированном виде. Тогда каждому пассажиру придется обращаться с отдельным иском, что отсечет существенную часть требований, заключает юрист.

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