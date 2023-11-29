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«Аэрофлот» нарастил выручку в 1,4 раза на фоне роста международных рейсов

«Аэрофлот» закончил девять месяцев с ростом выручки в 1,4 раза, до ₽441,1 млрд
Выручка «Аэрофлота» по итогам девяти месяцев достигла 441,1 млрд руб., что на 40,4% больше чем за аналогичный период 2022 года. В компании динамику объяснили удвоением международного трафика после выкупа флота
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Группа «Аэрофлот» за 9 месяцев года нарастила выручку на 40,4% в годовом выражении, до 441,1 млрд руб., следует из отчетности по МСФО, опубликованной в среду, 29 ноября. 

Убыток группы за указанный период составил 111,3 млрд руб. Вместе с тем, без учета курсовых переоценок прибыль группы за январь—сентябрь составила 18,3 млрд руб, говорится в отчете.

«На финансовый результат значительное влияние оказывают изменение курса валют и необходимость курсовой переоценки лизинговых обязательств», — напомнил первый замгендиректора по коммерции и финансам «Аэрофлота» Андрей Чиханчин. С 2022 года компания применяет новый стандарт учета аренды, подразумевающий переоценку обязательств по договорам аренды воздушных судов, а в финансовом отчете отражается «неденежные» прибыль или убыток. Из-за девальвации рубля в 2023 году обязательства были переоценены по более высокому курсу, поясняли ранее в компании.

«Анализ результатов без учета курсовых переоценок позволяет более точно оценить достижения компании и динамику финансовых показателей», — сообщил Чиханчин (его слова приводятся в сообщении компании). Скорректированная на курсовую переоценку чистая прибыль третьего квартала составила 38,4 млрд руб. против сопоставимого показателя за аналогичный период 2022 года в 25,1 млрд руб., то есть выросла более чем на 50%.

За счет чего «Аэрофлот» нарастил выручку

За 9 месяцев года группа перевезла в общей сложности 35,8 млн пассажиров, что на 14,6% выше результата 2022 года. За третий квартал перевезено 14,9 млн пассажиров (+5,8%).

Рост выручки обусловлен в основном ростом трафика на международных рейсах. «Нам удалось увеличить количество воздушных судов, снятых с регистрации в иностранных реестрах, и в результате в III квартале 2023 года «Аэрофлот» удвоил объем международных перевозок по сравнению с сопоставимым периодом 2022 года», — пояснил Чиханчин. В сравнении с III кварталом 2021 года пассажиропоток был только на 7,8% ниже, отметил он. В итоге, по его словам, к осени 2023 года объем международных перевозок «вплотную приблизился» к 1 млн пассажиров ежемесячно.

Выручка "Аэрофлота" от транспортировки грузов за девять месяцев увеличилась до 17 млрд руб. (+21,7%).

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На фоне роста производственной программы и затрат на топливо, аэропортовых сборов, а также поддержания расходов на техобслуживание и ремонт воздушных судов расходы группы по итогам девяти месяцев увеличились на 30,5%, до 370,5 млрд руб. Так, на топливо для самолетов «Аэрофлот» потратил 155,6 млрд руб., что на 25,2% выше, чем в прошлом году. При этом рост стоимости керосина на 8,6% был частично компенсирован выплатами по топливному демпферу, который «сгладил» негативное влияние высокой стоимости топлива, указал Чиханчин.

За исключением расходов на авиационное топливо, расходы увеличились до 214, 8 млрд руб. (+34,5%). Расходы на обслуживание судов и пассажиров составили 82,7 млрд руб. В отчете это объясняется расширением программы полетов и повышением тарифов аэропортов.

Расходы на техобслуживание самолетов у группы выросли на 57,4%, до 15,5 млрд руб. Значительный восстановительный рост таких расходов фиксируется во II и III кварталах, отмечает компания. Это связано с тем, что в прошлом году компания переносила на более поздние периоды ряд форм техобслуживания самолетов — «в период формирования новых логистических цепочек поставок комплектующих».

Авторы
Теги
Анастасия Львова
При участии
Виктория Елетина
Аэрофлот отчетность по МСФО Финансовые показатели
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