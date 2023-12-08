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Общество ,  
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«Аэрофлот» запустит прямые рейсы на Хайнань

«Аэрофлот» до конца года запустит из Москвы прямые рейсы на остров Хайнань
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Авиакомпания «Аэрофлот» с конца декабря запускает из Москвы прямые регулярные рейсы на китайский курортный остров Хайнань, сообщила пресс-служба компании.

«Аэрофлот» 27 декабря открывает прямые регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево на остров Хайнань», — говорится в сообщении. На начальном этапе лайнеры Airbus A330 будут летать из Москвы в Санью (город на юге острова) раз в неделю, по средам. В будущем компания планирует ввести второй еженедельный перелет — по воскресеньям.

Хайнань — один из самых популярных морских курортов Китая, в котором теплая погода сохраняется на протяжении всего года, отметили в «Аэрофлоте».

В компании добавили, что Санья станет пятым населенным пунктом Китая, помимо Пекина, Шанхая, Гуанчжоу и Гонконга, в который «Аэрофлот» выполняет прямые рейсы из Москвы.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

О планах авиакомпании запустить полеты на Хайнань до конца года гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский рассказывал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне. «Сейчас ждем разрешения и получения слотов», — отметил тогда он. В управлении по развитию туризма Саньи сообщали, что прямое авиасообщение с Москвой могут запустить уже в октябре. Интерес к выполнению перелетов кроме «Аэрофлота» проявляли Hainan Airlines и China Southern Airlines.

С 23 декабря «Аэрофлот» также возобновит регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг. Полеты в Гонконг будут осуществляться из Шереметьево по вторникам, четвергам и субботам на самолетах Airbus A330. Обратные рейсы в Москву запланированы по средам, пятницам и воскресеньям.

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Теги
Аэрофлот авиасообщение Китай курорт Хайнань

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