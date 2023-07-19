Суд разрешил волгоградцу купить в ЦУМе вещи в 846 раз дешевле цены

Житель Волгограда из-за технического сбоя купил в ЦУМе одежду люксовых брендов по цене от 19 до 129 руб. — в 846 раз ниже фактической стоимости. ЦУМ отказался передать ему вещи за бесценок, но суд встал на сторону покупателя

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Верховный суд России встал на сторону жителя Волгограда Станислава Анохина, который из-за технического сбоя в приложении ЦУМа купил одежду люксовых брендов по цене от 19 до 129 руб., но вещи так и не получил, следует из определения суда, опубликованного в банке судебных документов.

«Анохин С.Н. обратился в суд с названным иском к ОАО «Торговый дом ЦУМ», указав, что между ним и ответчиком заключен договор куплипродажи одежды посредством интернет-заказа через мобильное приложение. Направленный им интернет-заказ содержал 19 наименований товара ценой от 19 до 129 руб., в качестве подтверждения заключения договора на электронный адрес и номер телефона направлено сообщение от магазина, а также списаны со счета денежные средства», — говорится в определении.

Списанная за покупку сумма в 2787 руб. оказалась в 846 раз ниже фактической цены.

Впоследствии Анохин получил уведомление о невозможности доставить ему покупку. Мужчина от вещей не отказался и подал в суд.

ЦУМ возражал против претензий покупателя и предъявил к нему встречный иск о признании договора купли-продажи недействительным. Торговый дом пояснял, что 21 июля 2021 года на сайте произошел технический сбой, в результате которого цены стали отражаться некорректно.

Анохину объясняли, что заказ из-за технической ошибки автоматически был принят, однако потом аннулирован. После обнаружения сбоя жителю Волгограда было отправлено сообщение о невозможности передачи заказа, ему предложили доставить вещи при условии, что он заплатит полную стоимость.

Суды трех инстанций отклонили требования мужчины и согласились с доводами ЦУМа. Однако Верховный суд поддержал истца.

«Фиксация цены происходит в момент заключения договора между покупателем и интернет-магазином, который определяется моментом оформления заказа с присвоением ему номера, который позволяет потребителю получить информацию о заключенном договоре розничной купли-продажи и его условиях. Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке не вправе», — объяснил суд.

Судья отменил предыдущие решения и передал дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Похожий случай произошел с жителем Уфы Азатом Вахитовым, который в феврале 2021 года обнаружил, что в интернет-магазине ООО «Сеть Связной» продается телевизор LG 43UN 81006 всего за 480 руб. — приблизительно в 80 раз дешевле, чем в других магазинах. Мужчина купил его и стал дожидаться доставки. Однако в назначенный день в магазине ему сообщили, что купленного им телевизора нет в наличии, сотрудники расторгли договор и вернули деньги. Мужчина с этим не согласился и обратился в суд с требованием передать ему покупку. Суд сначала встал на сторону истца, однако в вышестоящих инстанциях ему отказали. Вахитов дошел до Верховного суда, который согласился с его доводами.