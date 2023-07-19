Суд разрешил волгоградцу купить в ЦУМе вещи в 846 раз дешевле цены

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 102,03 (+0,38) Инвестиции, 18 июл, 16:31 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 90,69 (+0,27) Инвестиции, 18 июл, 16:31
Акции ТМК подорожали на новости о переезде в российскую юрисдикцию Инвестиции, 16:47
Gazeta Polska узнала о плане «шпионов из России» взорвать поезд с оружием Политика, 16:45
В Белгородской области сбили беспилотник Политика, 16:41
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:32
Дума приняла закон о запрете менять управляющую компанию чаще раза в год Недвижимость, 16:32
За информацию о криптокошельке Илона Маска назначили награду Крипто, 16:28
Финляндия отозвала согласие на работу российского генконсульства в Турку Политика, 16:27
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Бар в Петербурге обыскали и опечатали по делу о мошенничестве Общество, 16:26
В Думе предложили освобождать женщин-ИП от страховых взносов перед родами Политика, 16:21
Кремль назвал полноценным участие Путина в саммите БРИКС по видеосвязи Политика, 16:15
Система работает: как избежать закупок по завышенным ценам Pro, 16:10
Большинство «азовцев» не признали свою вину в суде в Ростове-на-Дону Политика, 16:08
Тихоокеанская железная дорога — масштабная стройка страны. Квиз РБК и ЭЛСИ, 16:06
Совфед одобрил продажу на торгах элитного жилья коррупционеров Недвижимость, 16:05
Общество ,  
0 

Суд разрешил волгоградцу купить в ЦУМе вещи в 846 раз дешевле цены

Верховный суд поддержал волгоградца, закупившегося в ЦУМе в 846 раз дешевле реальной цены
Житель Волгограда из-за технического сбоя купил в ЦУМе одежду люксовых брендов по цене от 19 до 129 руб. — в 846 раз ниже фактической стоимости. ЦУМ отказался передать ему вещи за бесценок, но суд встал на сторону покупателя
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Верховный суд России встал на сторону жителя Волгограда Станислава Анохина, который из-за технического сбоя в приложении ЦУМа купил одежду люксовых брендов по цене от 19 до 129 руб., но вещи так и не получил, следует из определения суда, опубликованного в банке судебных документов.

«Анохин С.Н. обратился в суд с названным иском к ОАО «Торговый дом ЦУМ», указав, что между ним и ответчиком заключен договор куплипродажи одежды посредством интернет-заказа через мобильное приложение. Направленный им интернет-заказ содержал 19 наименований товара ценой от 19 до 129 руб., в качестве подтверждения заключения договора на электронный адрес и номер телефона направлено сообщение от магазина, а также списаны со счета денежные средства», — говорится в определении.

Списанная за покупку сумма в 2787 руб. оказалась в 846 раз ниже фактической цены.

Впоследствии Анохин получил уведомление о невозможности доставить ему покупку. Мужчина от вещей не отказался и подал в суд.

ЦУМ возражал против претензий покупателя и предъявил к нему встречный иск о признании договора купли-продажи недействительным. Торговый дом пояснял, что 21 июля 2021 года на сайте произошел технический сбой, в результате которого цены стали отражаться некорректно.

Анохину объясняли, что заказ из-за технической ошибки автоматически был принят, однако потом аннулирован. После обнаружения сбоя жителю Волгограда было отправлено сообщение о невозможности передачи заказа, ему предложили доставить вещи при условии, что он заплатит полную стоимость.

Читайте на РБК Pro
Убыточная толерантность: почему Disney уволила директора по равноправию
Nokian Tyres ушла из России. Как теперь выживает компания
Новая соцсеть Threads: что значит запуск аналога Twitter
Почему перегретые рынки до сих пор не рухнули — The Economist

Суды трех инстанций отклонили требования мужчины и согласились с доводами ЦУМа. Однако Верховный суд поддержал истца.

«Фиксация цены происходит в момент заключения договора между покупателем и интернет-магазином, который определяется моментом оформления заказа с присвоением ему номера, который позволяет потребителю получить информацию о заключенном договоре розничной купли-продажи и его условиях. Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке не вправе», — объяснил суд.

Судья отменил предыдущие решения и передал дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Похожий случай произошел с жителем Уфы Азатом Вахитовым, который в феврале 2021 года обнаружил, что в интернет-магазине ООО «Сеть Связной» продается телевизор LG 43UN 81006 всего за 480 руб. — приблизительно в 80 раз дешевле, чем в других магазинах. Мужчина купил его и стал дожидаться доставки. Однако в назначенный день в магазине ему сообщили, что купленного им телевизора нет в наличии, сотрудники расторгли договор и вернули деньги. Мужчина с этим не согласился и обратился в суд с требованием передать ему покупку. Суд сначала встал на сторону истца, однако в вышестоящих инстанциях ему отказали. Вахитов дошел до Верховного суда, который согласился с его доводами.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Верховный суд ЦУМ
Материалы по теме
Верховный суд разрешил считать конвертацию биткоинов в рубли отмыванием
Финансы
Падение спроса на потребительские товары побило рекорд кризиса 2014 года
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter