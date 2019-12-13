Эксперты оценили риски клиентов «Газпрома» в Европе из-за спора с Киевом

Запасы трубопроводного газа и импорт СПГ помогут потребителям «Газпрома» в Европе пережить возможные перебои в поставках газа через Украину. Но это может подорвать роль российского газа в энергобалансе ЕС, считают аналитики S & P

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Европейские потребители «Газпрома» стали гораздо более гибкими в планировании закупок газа, чем десять лет назад, поэтому они готовы к возможным перебоям в поставках российского газа через территорию Украины, говорится в отчете аналитиков рейтингового агентства S & P Global, который поступил в РБК.

По мнению экспертов, пережить кратковременные перебои европейцам помогут накопленные рекордные запасы топлива, более развитая сеть газопроводов и импорт сжиженного природного газа (СПГ). Европейские подземные газовые хранилища (ПГХ) по состоянию на ноябрь 2019 года были заполнены более чем на 95%, только собственные запасы «Газпрома» в них достигают 11,5 млрд куб. м, указано в отчете. А Европейский союз за 2019 год еще и нарастил импорт СПГ.

Аналитики S & уточняют, что речь может идти о перебоях в течение нескольких недель, а не месяцев. Так и было в начале 2009 года, когда Россия и Украина не согласовали новые условия транзита и в Европе образовался дефицит газа. Но 19 января 2009 года после переговоров премьер-министров двух стран Владимира Путина и Юлии Тимошенко были подписаны 10-летние контракты на транзит и поставку, которые истекают 31 декабря 2019 года.

«Не договорились о контракте, но это и не должно было случиться в Париже. Украина будет договариваться по газу дальше, возможно — непросто, возможно — с «газовой войной», — написал премьер Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook 12 декабря, на следующий день после первой очной встречи российского президента Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите «нормандской четверки» в Париже, на которой также обсуждались поставки российского газа в Европу и взаимные требования сторон.

О готовности Евросоюза к возможным перебоям заявил еще в октябре зампредседателя Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович. «Мы в ЕС полностью готовы к любому сценарию... наши газовые операторы готовы к любой возможности», — сообщил он.