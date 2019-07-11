OMV предупредила о росте цен на газ в Европе без «Северного потока-2»

Если газопровод «Северный поток-2» не будет запущен в срок и Россия не договорится о продлении транзита через Украину, цены на газ в Европе «существенно повысятся». Об этом предупредил глава австрийской нефтегазовой компании OMV

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В случае если «Газпрому» не удастся в срок закончить строительство газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря, разрешение на прокладку которого до сих пор не дала Дания, и договориться с Украиной о продлении транзита российского газа (действующий контракт заканчивается 31 декабря 2019 года), главными пострадавшими окажутся европейские страны, заявил в интервью РБК гендиректор одного из крупнейших партнеров «Газпрома» в Европе, австрийской OMV, Райнер Зеле.

«Представим себе сценарий, при котором Дания не выдает разрешения на прокладку в своих водах [«Северного потока-2»], а Украина и Россия не договариваются о продлении договора о транзите, — тогда у нас начнутся серьезные вопросы именно к энергопоставкам в Европу, у нас станет очень короткий рынок [газа]. Что произойдет на таком рынке? Цены на газ существенно повысятся, Европа будет платить намного больше за энергетику», — сказал Зеле.

Глава OMV, которая выступает одним из инвесторов Nord Stream 2 (проектная компания по строительству газопровода «Северный поток-2»), выразил надежду на то, что Россия и Украина «придут к консенсусу», но при этом заметил: «Самая лучшая страховка на все случаи жизни — это «Северный поток-2». И мы очень надеемся, что решение датской стороны [по заявке Nord Stream 2] будет в положительную сторону, потому что таким образом оно обеспечит энергобезопасность и бесперебойное снабжение Европы. Нельзя быть зависимым только от одной страны, в том числе, например, Украины».

Дания — последняя из стран Европы, которая пока не дала одобрения на прохождение газопровода в ее экономической зоне, что тормозит завершение проекта. Предправления «Газпрома» Алексей Миллер на пресс-конференции 28 июня сказал, что на прокладку газопровода около Дании понадобится пять недель, а маршрут составляет порядка 130 км.

Зеле уверен, что «Северный-поток-2» «в любом случае» будет достроен. «Даже если мы его не запустим [до конца 2019 года], мы его достроим. Потому что мы уже видим, что за этим [проектом] будущее, и мы видим, какая дискуссия разгорелась вокруг этого проекта, в том числе политическая», — добавил он.

Еще один партнер «Газпрома» по Nord Stream 2, глава немецкой Wintershall Dea Марио Мерен в интервью РБК в апреле также высказал уверенность, что газопровод будет построен. «Я настроен очень оптимистично и уверен, что проект будет построен и введен в эксплуатацию», — сказал тогда он.

Кроме OMV и Wintershall Dea инвесторами строительства «Северного потока-2» являются немецкая Uniper, французская Engie и англо-голландская Shell. Каждая из них согласилась предоставить проектное финансирование в размере до €950 млн, единственный акционер Nord Stream 2 — «Газпром». Трубопровод пройдет через исключительные экономические зоны России, Дании, Германии, Финляндии и Швеции. Его мощность должна составить 55 млрд куб. м газа в год.

С учетом падения внутренней добычи в Европе растет спрос на российский газ: его экспорт в Европу в 2018 году превысил 200 млрд куб. м (в 2017 году — 194,4 млрд куб. м). По данным «Укртрансгаза», транзит российского газа через Украину в 2018 году снизился на 7,2%, до 86,8 млрд куб. м. Потребность в импортном газе у Европы вырастет до 409 млрд куб. м в год к 2025 году, прогнозировало Международное энергетическое агентство осенью 2018 года, до 37% этой доли придется на российский газ.