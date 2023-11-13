Российское подразделение British American Tobacco перешло компании из ОАЭ
Бывшие российские подразделения British American Tobacco (BAT, выпускает сигареты марок Dunhill, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans) — АО «БАТ-СПб» и АО «МУМТ» — перешли компании из Абу-Даби BFI Holding, следует из данных ЕГРЮЛ, внимание на которые обратил «Коммерсантъ».
BFI Holding владеют Фарук Енер, который с января 2020 года был генеральным директором BAT по России, Турции, Кавказу, Центральной Азии и Белоруссии; Олег Барвин, возглавлявший департамент по правовым вопросам; директор по маркетингу в России Елена Заварзина, а также предприниматели Андрей Осаволюк и Сергей Кудинов, пишет газета, ссылаясь на реестр Abu Dhabi Global Market. Доли учредителей BFI Holding в нем не раскрываются.
Осаволюк — бывший совладелец российского подразделения Global Functional Drinks, которая поставляла напитки Fresh Bar, E-ON и Tornado Energy (по данным СПАРК, ему принадлежало 42% компании). Они входят в портфель группы компаний СНС, дистрибьютора BAT в России. Кудинов возглавлял структуру группы «СНС Центр», которая прекратила деятельность в 2018 году.
BAT открыла представительство в России в 1991 году, а три года спустя начала в стране собственное производство табачных изделий (в том числе сигарет под марками Kent, Vogue, «Ява золотая»). Весной 2022 года, после начала военной операции на Украине, компания сообщила о приостановке инвестиций в страну. О намерении покинуть российский рынок концерн объявил этой зимой. В сентябре BAT передала бизнес в России и Белоруссии местному менеджменту. Теперь бывшие структуры работают как группа ITMS (International Tobacco Marketing Services Group).
В ITMS сообщили «Коммерсанту», что BFI Holding выступает собственником группы. Группа отметила, что холдинг — это консорциум российских инвесторов и топ-менеджмента компании, «никто из представителей которого не работает в глобальной BAT». В СНС заявили, что группа в сделке не участвует.
Регистрация головной компании в Объединенных Арабских Эмиратах часто используется при передаче бизнеса в России от иностранных инвесторов дружественным лицам, сообщил изданию партнер практики корпоративного права Better Chance Артем Тамаев. ОАЭ остается одной из немногих доступных россиянам зарубежных юрисдикций с гибким и стабильным правовым режимом, которая дает доступ к иностранной банковской системе, отметил он.
В 2022 году BAT занимал 23,6% российского табачного рынка, а Philip Morris International и Japan Tobacco International, которые продолжают работу в стране, — 31,1 и 35,6% соответственно. Национальное агентство Украины по предупреждению коррупции внесло последние две компании в перечень «международных спонсоров войны».
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