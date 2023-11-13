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Чечня стала самым бизнес-бесконфликтным регионом России

А1: Чечня стала самым бизнес-бесконфликтным регионом России
В судах Чечни почти не рассматривали дел о бизнес-конфликтах, регион стал мирным с точки зрения корпоративных разбирательств, сообщили аналитики. Федеральный уровень конфликтности тоже снизился
Грозный, Чеченская Республика
Грозный, Чеченская Республика (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Чечня стала самым бесконфликтным регионом по индексу конфликтности деловой среды, который формирует инвестиционная компания А1 (презентация индекса есть у РБК).

Индекс рассчитывается на основе таких параметров, как динамика количества судебных исков в арбитражные суды и суды общей юрисдикции, отобранных по тематикам корпоративных споров; динамика сообщений в СМИ по поводу корпоративных конфликтов; динамика числа компаний, достаточного для корпоративных споров на данном рынке.

Для Чечни индекс составляет 0,42 (в прошлом квартале было 1,47).

Самым конфликтным регионом стала соседняя Ингушетия (индекс 6,28, в прошлом квартале — 4,48). Москва — на третьем месте (3,92, во втором квартале было 2,07).

«В Чеченской Республике в третьем квартале 2023 года практически не было новых судебных процессов, связанных с корпоративными спорами или конфликтами», — объяснил РБК разработчик индекса.

Чечня оказалась регионом, где сильнее всего снизилась конфликтность (более чем на 70%). Наибольший рост зафиксирован в Сахалинской области (плюс 177%). В А1 объяснили это «структурным кризисом в строительной отрасли на уровне взаимодействия строительных СРО (саморегулируемые организации. — РБК) и задолжавших членские взносы подрядных строительных организаций» на острове.

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По итогам третьего квартала федеральный индекс снизился до 1,97 по сравнению с 2,05 во втором квартале. В первом квартале он, напротив, был ниже (1,82). Наибольшего уровня он достигал в первом квартале 2022-го (2,23).

«Конфликтность в бизнесе остается на высоком уровне, идя в ногу с общим высоким уровнем деловой активности. Кажется, что российская экономика уже настолько приспособилась к кризисам самого различного происхождения, что обладает иммунитетом даже от самых страшных ударов», — сказано в презентации.

Эксперты за последние годы несколько раз сообщали о новых рекордах уровня конфликтности в российской бизнес-среде. К примеру, во втором квартале 2023-го он вырос до 2,21, затем ненадолго снизился и резко вырос к концу года, показав «интересный кульбит».

В первый квартал 2022-го рекорд был тоже побит, уровень конфликтности достиг 2,23. «Российская экономика окончательно отыграла постпандемийный эффект роста с низкой базы, и к началу 2022 года экономика пришла в относительное равновесие — чтобы снова пуститься в грандиозный передел после 24 февраля», — объясняли аналитики. Затем уровень планомерно снижался, а к августу 2023-го индекс перешел к росту. Эксперты связали такую динамику с «перераспределением капитала на рынке в связи с уходом иностранного бизнеса из России и борьбой отечественных игроков за открывающиеся ниши».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
конфликты корпоративный конфликт Чечня
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