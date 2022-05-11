Уровень конфликтности бизнеса в России достиг исторического максимума

В последний раз рекордный показатель был зафиксирован во втором квартале прошлого года. Рост конфликтности исследователи объясняют повышением деловой активности на фоне ослабления пандемии и «переделом после 24 февраля»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Индекс конфликтности деловой среды в России в первом квартале 2022 года вырос до показателя 2,23, тем самым достигнув рекордного значения за всю историю его наблюдений, а именно с 2017 года. Об этом говорится в поступившем в РБК докладе разработчиков индекса — инвестиционной компании А1 и Московской школы управления «Сколково».

«Индекс конфликтности никогда еще не был столь высок, хотя скорость его роста существенно замедлилась», — говорится в тексте доклада.

Согласно данным разработчиков индекса, предыдущий рекорд был зафиксирован во втором квартале 2021 года — тогда индекс был 2,2. При этом в четвертом квартале 2021 года этот показатель снизился до 2,15.

Как считали Индекс рассчитывается по формуле, включающей информацию о количестве компаний, представляющих интерес для корпоративного спора, количестве судебных исков по корпоративным статьям в российских судах и количестве упоминаний корпоративных конфликтов в СМИ. В расчет индекса не включаются данные по уголовным делам против предпринимателей.

Эксперты считают, что такой рост индекса конфликтности связан с «трендом на повышение деловой активности» в связи с началом процесса завершения пандемии COVID-19.

«Российская экономика окончательно отыграла постпандемийный эффект роста с низкой базы, и к началу 2022 года экономика пришла в относительное равновесие — чтобы снова пуститься в грандиозный передел после 24 февраля», — отмечается в докладе.

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По мнению разработчиков индекса, его рост в первом квартале текущего года был обеспечен повышением числа судебных исков в российские арбитражи до 5219, приблизившись к рекордным значениям второй половины 2021 года.

Кроме того, за последние пять лет количество компаний, соответствующих критериям индекса конфликтности, снизилось более чем вдвое — до 233 тыс. В четвертом квартале прошлого года их число составило 235 тыс.

Говоря об изменениях индекса в регионах, эксперты отмечают, что наибольший рост был зафиксирован в Ямало-Ненецком округе — 5,87 (+890%). На втором и третьем местах — Адыгея с показателем 2,06 (+203,9%) и Татарстан с показателем 2,16 (+181,9%). Регионом с самым низким индексом конфликтности в 0,28 оказалась Карачаево-Черкесския (-78,5%), следом идут Ингушетия (0,83) и Кабардино-Балкария (1,05).