Конфликтность в российском бизнесе перешла к росту после года падения

Рост индекса авторы исследования связывают с перераспределением капитала на рынке на фоне ухода иностранного бизнеса из России и постепенным выходом экономики из «санкционного шока»

Фото: Александр Кондратюк / РИА «Новости»

Индекс конфликтности деловой среды (А1) в России перешел к росту после снижения в течение четырех кварталов подряд, говорится докладе (есть у РБК) инвестиционной компании А1 и Московской школы управления «Сколково».

В целом по России индекс составил 2,05 (больше показатель был только в первом квартале 2022 года — 2,23, что было максимумом за всю историю наблюдений, далее он снижался вплоть до первого квартала 2023-го, когда упал до 1,82).

«Перераспределение капитала на рынке в связи с уходом иностранного бизнеса из России и борьба отечественных игроков за открывающиеся ниши внесли свой вклад в повышение конфликтности бизнес-пространства», — отмечают авторы доклада.

По их оценке, второй квартал в последние три года традиционно демонстрировал рост индекса, но именно в нынешней ситуации такая динамика может свидетельствовать о позитивных тенденциях в российской экономике, в том числе о постепенном выходе «из санкционного шока».

Как рассчитывают индекс конфликтности деловой среды



Индекс рассчитывается по формуле, объединяющей сразу несколько индикаторов. Учитывается информация о количестве компаний, представляющих интерес для корпоративного спора, динамика судебных исков по корпоративным статьям в российских судах и количестве упоминаний корпоративных конфликтов в СМИ. Также в расчет принимается динамика компаний «достаточного для корпоративных споров размера на данном рынке», указывают авторы. В расчет индекса не включаются данные по уголовным делам против предпринимателей.



Авторы методики предостерегают от эмоциональной интерпретации показателя: высокий уровень А1 может отражать как повышенную конфликтность большого числа бизнес-групп, культурные факторы, наличие активов, за которые стоит бороться, так и высокий уровень доверия к судебной системе, к которой компании обращаются для разрешения споров.



Низкий уровень индекса может говорить как о депрессивном состоянии экономики (не за что бороться), так и о недостаточной вере в юридические механизмы как оптимальный способ разрешения конфликтов на данной территории. В связи с этим корректнее относиться к индексу как к показателю динамики в целом — снижается он или повышается, а также для сравнения «температуры» делового климата в разных регионах.

Между тем авторы исследования указывают, что после незначительного роста в предыдущие периоды количество крупных и средних компаний в России начало снижаться. Не исключено, что спад носит единовременный характер, поскольку «предпосылки к восстановлению экономики страны наблюдаются по другим маркерам», поэтому есть причины говорить, что рост количества малых и средних предприятий возобновится по итогам третьего квартала, указано в докладе.

Что касается индекса конфликтности в деловой среде в разбивке по регионам, то лидерами по росту показателя стали Еврейская автономная область (ЕАО, +268,7%), Ростовская (+233,5%) и Костромская области (+177,4%), республики Чувашия (+170,8%) и Коми (+99,9%). Снижение зафиксировано в Кировской (-73,5%), Астраханской (-50,1%), Сахалинской (-46,2%), Калининградской (-44,8%) и Тульской областях (-34,9%).

«Обострение конфликтности в регионах обусловлено в основном ростом числа судебных споров о принадлежности акций/долей в уставном капитале организаций. Кейсы в регионах схожи — один из учредителей предприятия пытается в судебном порядке осуществить отчуждение акций другого акционера, против которого инициирован процесс банкротства», — пояснили авторы исследования.