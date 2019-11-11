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«Нафтогаз» через Facebook попросил «Газпром» «показать свою Суджу»
В украинской компании считают подозрительным перенос «Газпромом» даты проверки приграничной газоизмерительной станции, через которую проходит 70% газа, идущего в Европу транзитом через республику
Фото: Денис Синяков / Reuters

«Нафтогаз» призвал «Газпром» допустить экспертов украинской стороны на газоизмерительную станцию «Суджа», расположенную на границе Сумской (Украина) и Курской (Россия) областей. Проверка была запланирована на 11–15 ноября, но российская сторона изменила даты, утверждают в Киеве.

«Не бойтесь нас, коллеги из «Газпрома». Мы — надежное исполнение ваших обязательств перед вашими европейскими клиентами», — заявили в компании. К посту добавлен хэштег #ПокажиСвоюСуджу.

По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, неготовность пустить специалистов Укртрансгаза выглядит очень подозрительно, учитывая, что через станцию «Суджа» проходит «львиная часть транзита российского газа в Европу» — 70%.

«Согласно взаимным обязательствам и мы, и россияне должны ежегодно допускать представителей друг друга к проверке работы газоизмерительных станций», — пояснил он.

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Отсутствие взаимно согласованных объемов транзитного газа, который поступил на территорию Украины, может привести к возобновлению «старых песен о кражах газа», считает Коболев. По его словам, если проверку на «Судже» так и не проведут, это будет сигналом для европейских потребителей о «возможных креативных акциях» с российской стороны.

РБК направил запрос в «Газпром».

10-летний контракт на транзит газа через Украину заканчивается 31 декабря. Стороны до сих пор не договорились об условиях работы в следующем году. Последние переговоры прошли в конце октября в Брюсселе при участии Еврокомиссии.

Автор: Константин Нагаев
При участии: Людмила Подобедова
Теги: «Нафтогаз», транзит газа
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