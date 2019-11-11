«Нафтогаз» через Facebook попросил «Газпром» «показать свою Суджу»

«Нафтогаз» призвал «Газпром» допустить экспертов украинской стороны на газоизмерительную станцию «Суджа», расположенную на границе Сумской (Украина) и Курской (Россия) областей. Проверка была запланирована на 11–15 ноября, но российская сторона изменила даты, утверждают в Киеве.
«Не бойтесь нас, коллеги из «Газпрома». Мы — надежное исполнение ваших обязательств перед вашими европейскими клиентами», — заявили в компании. К посту добавлен хэштег #ПокажиСвоюСуджу.
По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, неготовность пустить специалистов Укртрансгаза выглядит очень подозрительно, учитывая, что через станцию «Суджа» проходит «львиная часть транзита российского газа в Европу» — 70%.
«Согласно взаимным обязательствам и мы, и россияне должны ежегодно допускать представителей друг друга к проверке работы газоизмерительных станций», — пояснил он.