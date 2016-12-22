Стали известны детали переговоров России с Китаем о конкуренте Boeing 777

Россия и Китай обсуждают создание СП по производству двигателей для широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. В рамках этого проекта в последующие годы планируется произвести до 600 силовых установок, выяснил РБК

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Китайская корпорация AECC Commercial Aircraft Engine Co, Ltd (AECC CAE) и российская Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех») ведут переговоры о создании совместного предприятия по производству двигателей для широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Об этом РБК рассказали три источника, знакомые с ходом переговоров. По их словам, в бизнес-плане Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), с октября также входящей в «Ростех», и ОДК указано, что до 2060 года должно быть произведено около 600 таких силовых установок.

Что такое российско-китайский широкофюзеляжный самолет Российско-китайский проект дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета (ДМШФС), который должен конкурировать с лайнерами A320 и Boeing 777, стартовал в апреле 2014 года с меморандума о намерениях по созданию такой машины. Соглашение о создании ДМШФС было подписано в 2016 году в рамках официального визита Владимира Путина в Китай. Проект реализуют ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в Ростех) и китайская COMAC. В 2017 году проект получил название CR 929. Латинские буквы С и R обозначают участников проекта — Китай и Россию. Совместное предприятие по производству лайнера будет организовано в Шанхае. Россия и Китай планируют инвестировать в производство $20 млрд, из которых на проектирование и создание производственных мощностей будет направлено $13 млрд, на производство запчастей и маркетинг — $7 млрд. CR 929 предполагается использовать на растущих рынках авиаперевозок Юго-Восточной Азии и прежде всего Китая, где рост доходов населения активно формирует спрос на авиаперевозки. Ранее Объединенная авиастроительная корпорация подписала с «ОДК-Авиадвигатель» контракт на создание нового двигателя ПД-35, который планируется использовать в качестве основы силовой установки CR 929, на сумму 64 млрд руб. Начало испытаний двигателя запланировано на 2022 год, сертификация — на 2027 год.

Что хотят создать Россия и Китай

Во время Международного авиакосмического салона, который проходил с 6 по 11 ноября в китайском Чжухае, на стенде китайской корпорации AECC CAE был представлен макет газотурбинного российско-китайского двигателя для CR 929. Демонстрационная модель была выполнена в масштабе 1:2. Как пояснил РБК представитель AECC CAE, макет выставлялся впервые, рабочее название двигателя — AEF3500.

«Это турбовентиляторный двигатель с высокой степенью двухконтурности. Его главные характеристики — это низкое потребление топлива, малые выбросы вредных веществ, низкие шумовые характеристики, длинный жизненный цикл, низкие операционные затраты», — рассказал представитель AECC CAE. Ожидавшееся во время салона подписание соглашения о совместной разработке двигателя не состоялось, отметил он.

По словам представителя китайской корпорации, главный вопрос переговоров — кто какие узлы двигателя будет разрабатывать и производить. На вопрос РБК, в какие сроки эта проблема будет решена, представитель AECC CAE ответить затруднился. Собеседник РБК с российской стороны наличие такой проблемы подтвердил. При этом он добавил, что со стороны ОДК «все готово к подписанию».

Посетители в полноразмерном макете российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CRAIC CR 929 (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

В чем уникальность проекта

Первый полет CR 929 запланирован на 2025 год, российско-китайский двигатель для него на основе ПД-35 планируется сертифицировать в 2027 году, при этом сам ПД-35 пока находится на этапе разработки.

Задача по созданию гражданского турбовентиляторного двигателя большой тяги в истории России решается впервые, отметил в разговоре с РБК индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков. По его словам, в госкорпорации исходят из того, что двигатель не должен уступать зарубежным аналогам, которые будут вводиться в эксплуатацию после 2020 года.

Конструктивный облик двигателя определен, проводятся расчетно-экспериментальные работы, которые должны показать, насколько достижимы заданные параметры, уточнил Сердюков. По его словам, совместно с отраслевыми институтами определен перечень «критических» технологий, которые необходимы для создания ПД-35. «Сюда относится, например, разработка композиционных, керамических и интерметаллидных материалов нового поколения. Изготовление деталей и узлов с использованием аддитивных технологий, сложнофасонное литье деталей из титановых и цветных сплавов», — пояснил глава авиакластера.

Сколько заработает поставщик двигателя для CR 929

В бизнес-плане ОАК указано, что до 2060 года будет произведено 900 широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов, говорит собеседник РБК, знакомый с ходом переговоров. «Понадобится несколько сотен двигателей», — заключил он.

Директор «Ростеха» по международному сотрудничеству и региональной политике Виктор Кладов на пресс-конференции в Чжухае рассказал, что на первых машинах планируется использовать двигатели General Electric, на втором этапе двигатель будет полностью заменен российско-китайским аналогом. «Если мы хотим создать собственный самолет и быть независимыми от других стран, то должен быть собственный двигатель», — констатировал Кладов.

В бизнес-плане ОДК указано, что до 2060 года корпорация создаст 600 двигателей, говорит источник РБК на одном из двигателестроительных предприятий. По его словам, предполагается, что такой двигатель будет не дороже продукции западных конкурентов — Rolls-Royce Trent 7000 или двигателя GEnx от компании General Electric.

Каталожная цена Rolls-Royce Trent 7000 в 2014 году составляла $37,9 млн. Стоимость GEnx начинается от $22,5 млн. Если допустить, что российско-китайский двигатель для CR 929 будет стоить от $20 млн до $35 млн, то общая стоимость 600 силовых установок будет в пределах $12–21 млрд. Таким образом, это цифра, сопоставимая с планируемыми инвестициями в проект CR 929.

Когда речь идет о сотнях двигателей с учетом ремонта — это, безусловно, объемы в миллиарды долларов, соглашается главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

При этом в ОДК понимают, что план в 600 двигателей — оптимистичный прогноз, а решения по закупкам CR 929 и выбору двигателя для лайнера — американского или российско-китайского — будут принимать авиакомпании, говорит источник РБК в «Ростехе». По его словам, важный фактор — наличие у многих авиакомпаний основного парка из Airbus A330 и Boeing 777, на которых стоит GEnх. «В дальнейшем им выгоднее закупать самолеты с таким же двигателем, так как это существенно снизит затраты на обслуживание по парку», — подытожил он.

Какой будет совместная компания

Москва и Пекин обсуждают вариант создания совместного предприятия с долей участия 50 на 50, рассказал РБК источник, знакомый с ходом переговоров.

Собеседник РБК в двигателестроительной отрасли пояснил, что СП — это одна из наиболее вероятных схем, которые сейчас обсуждаются. «Это один из вариантов, который может быть, но решения пока нет», — добавил он. Вариант с СП позволяет выбрать разные подходы, считает собеседник РБК. «Можно его полностью насыщать всеми компетенциями, людьми и какой-то инфраструктурой, а можно, наоборот, создавать такое СП, где будет работать только административный аппарат, а все остальное будет сосредоточено в материнских компаниях», — говорит он.

По его словам, размеры долей в СП пока не обсуждаются. «50 на 50 — это один из самых распространенных вариантов по аналогии с PowerJet (российско-французское совместное предприятие, учрежденное НПО «Сатурн» и французской компанией Snecma. — РБК)», — пояснил собеседник РБК из двигателестроительной отрасли.

Третий источник РБК, близкий к «Ростеху», подтвердил факт переговоров о совместном предприятии ОДК и AECC.

В пресс-службе ОДК на просьбу РБК подтвердить вышеизложенную информацию ответили, что «формат сотрудничества по данному проекту пока на этапе обсуждения». От дальнейших комментариев в корпорации воздержались.

Помешают ли проекту санкции

У США богатый опыт давления на конкретных специалистов, замеченных в контактах с Россией, говорит исполнительный директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

«Аналогичная ситуация, судя по всему, складывается и в отношении китайских конструкторов, сотрудничающих с ОДК», — отмечает эксперт. 20 сентября США впервые ввели вторичные санкции в отношении иностранцев за сделки с Россией. Под удар попал департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР, купивший у России 24 истребителя Су-35 (контракт на $2 млрд) и не менее шести дивизионов С-400 (более $3 млрд).

Создание КНР двигателя без сотрудничества с Россией возможно, но несет еще большие риски срыва сроков программы, полагает Пантелеев. «У Китая есть обширный опыт взаимодействия с украинскими двигателестроителями, однако украинские разработчики не смогут предложить столь же продвинутую экспертизу в области перспективных материалов и технологий, таких как применение композиционных материалов, жаропрочных сплавов нового поколения, высокоэффективных покрытий, аддитивных технологий», — считает Пантелеев.