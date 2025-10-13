Морской экспорт нефти ESPO в сентябре достиг максимума в 2025-м

Поставки российской нефти марки ESPO по морю в сентябре выросли до максимума 2025 года, подсчитали в ЦЦИ. Эксперты считают, что за динамикой стоят послабления в сделке ОПЕК+, которые компенсируются закупками в резервы Китая

Фото: John Wreford / Shutterstock

Морской экспорт российской премиальной нефти марки ESPO (ВСТО) в сентябре вырос на 22,6% к уровню августа, до 146 тыс. т в сутки, говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомился РБК. Это стало максимальным показателем за весь 2025 год.

Общий экспорт нефти из России по морю в прошлом месяце также увеличился — на 54 тыс. т в сутки месяц к месяцу, или на 12,8%, до 476 тыс. т в сутки. Из них поставки в Китай достигли 172 тыс. т в сутки, что на 30 тыс. т в сутки больше августовского показателя. В этом объеме 74% пришлось на нефть ESPO, еще 15% — на Urals и 11% — на Arco.

В то же время поставки в Индию, напротив, сократились — на 14,7%, до 129 тыс. т в сутки. Однако, как указывают эксперты ЦЦИ, примерно 83% от экспорта российской нефти в Египет, вероятно, также проследует до индийского рынка, что увеличит показатель морских отгрузок в страну до 179 тыс. т в сутки. В таком случае он вырастет на 17,8%, а Индия сохранит за собой первенство по объемам импорта российской нефти морем.

Индия закупает у России в основном нефть марки Urals, основной экспортный сорт российской нефтяной промышленности. Его морские поставки на внешние рынки в сентябре увеличились на 7,7% месяц к месяцу, до 290 тыс. т в сутки.

Уровень морских отгрузок в Турцию в сентябре просел на 15% к показателям августа, до 62 тыс. т в сутки, следует из обзора. При этом в направлении «прочих стран» показатель увеличился до 81 тыс. т в сутки, то есть в 4,5 раза. Ключевыми направлениями в этой группе потребителей стали Египет (75%) и Сирия (18%).

Почему растет экспорт нефти

Экспорт российской нефти растет на фоне ослабления ограничений по добыче в сделке ОПЕК+. Восемь стран альянса (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) 5 октября вновь решили увеличить свои квоты. В ноябре, как и месяцем ранее, они планируют нарастить поставки еще на 137 тыс. барр. в сутки, из которых по 41 тыс. барр. в сутки придутся на Россию и Саудовскую Аравию.

ОПЕК+ перешел к стратегии постепенного наращивания производства нефти с апреля 2025 года. «Рост квот связан с продолжающейся политикой стран ОПЕК+ по восстановлению своей доли на мировом рынке нефти, которая за период действия соглашения об ограничении добычи сократилась», — поясняют эксперты ЦЦИ. При этом основным покупателем этих возросших объемов, вероятно, стал Китай, который активно пополняет свои резервы. Таким образом, китайский рынок стал своеобразным «демпфером», сглаживавшим рост предложения на мировом нефтяном рынке.

Зачем Китай закупает нефть в резервы В ноябре 2024 года Всекитайское собрание народных представителей приняло закон, обязавший нефтяные компании формировать резервы, которые будут включаться в состав государственного нефтяного резерва. В итоге за январь—август Китай закупил 150 млн барр. в свои хранилища, заполнив их на 50%, отмечают в ЦЦИ. Текущий уровень запасов Китая эквивалентен примерно 110 дням потребления, но при сохранении динамики может вырасти до 180 дней к 2026 году. При этом Китай продолжает наращивать объем мощностей по хранению нефти. За 2025 и 2026 годы планируется ввести в строй 11 новых хранилищ мощностью 169 млн барр., тогда как за 2020–2024 годы в стране построено мощностей для хранения в объеме 190 млн барр.

Другим фактором роста экспорта в сентябре могли стать внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), говорит руководитель проектов консалтинговой компании «Имплемента» Иван Тимонин. «Планы отгрузок через западные порты были пересмотрены в сторону повышения на фоне сокращения внутреннего спроса на сырье со стороны переработчиков. Однако это скорее краткосрочный фактор, отражающий временные ограничения возможностей переработки, а не новая устойчивая тенденция», — замечает эксперт.

Как долго ОПЕК+ сможет наращивать добычу

К концу 2025 года на мировом рынке нефти все же ожидается рост профицита. «В совокупности с сезонным снижением спроса со стороны ЕС это может привести к прекращению дальнейшего увеличения квот ОПЕК+», — пишут эксперты ЦЦИ. С этим предположением согласен аналитик ресурсных секторов «Ренессанс Капитала» Марк Шумилов. Он ожидает, что к концу четвертого квартала 2025 года рынок «столкнется с заметным профицитом нефти», что приостановит стратегию роста производства в ОПЕК+.

Пока политика ОПЕК+ не создает переизбытка предложения, однако пространство для дальнейшего роста добычи постепенно сужается, считает руководитель проектов консалтинговой компании «Имплемента» Иван Тимонин. «Риск формирования избыточного предложения в четвертом квартале возрастает, поскольку поставки увеличиваются быстрее, чем спрос», — объясняет он. При этом демпферный эффект Китая не бесконечен, поскольку возможности для дальнейшего наращивания запасов ограничены, а внутренний спрос Китая растет не так быстро, как в 2023–2024 годах, добавляет эксперт. Поэтому в отсутствие новых факторов роста потребления текущая стратегия ОПЕК+ может продлиться еще несколько месяцев, но вряд ли станет долгосрочной.

В то же время аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко напоминает, что реальный объем баррелей, направляемых ОПЕК+ на рынок, меньше озвученных планов. Это связано с компенсацией не сокращенного ранее производства. «В отношении Китая напомним, что тот же ОПЕК прогнозирует там рост спроса на нефть. В 2025 году спрос на нефть в КНР ожидается на уровне 16,85 млн барр. в сутки, в 2026 году — 17,05 млн барр. в сутки, а к 2030 году — 18,3 млн барр. в сутки. Поэтому с точки зрения абсорбирования объема проблем быть не должно», — рассуждает он.

Что будет с ценами на нефть

Как отмечает Дудченко, на мировые котировки сейчас влияют следующие факторы: реакция на ближневосточный конфликт и прочие геополитические события, рост добычи нефти в США, опасения относительно замедления мировой (и в частности китайской) экономики, а также политика ОПЕК+ и рост запасов. Тимонин говорит, что пока на рынке «сохраняется баланс между умеренным ростом предложения и рисками со стороны геополитики». Сейчас нефть марки Brent торгуется на уровне $66 за баррель и, вероятно, продержится в диапазоне $65–70 на горизонте ближайших месяцев, полагает он. «К концу года возможна небольшая коррекция вниз. Однако значительного снижения цен не прогнозируется. Рынок продолжат поддерживать такие факторы, как активные закупки нефти Китаем для стратегических резервов, осторожная политика ОПЕК+ по наращиванию добычи и сохраняющиеся риски на стороне предложения», — рассуждает эксперт.

В «Ренессанс Капитале» ожидают, что средняя цена на нефть марки Brent в четвертом квартале составит $63 за баррель. «Основное давление на цены окажет рост предложения со стороны ОПЕК+. При этом ценовой диапазон остается волатильным, и мы не исключаем кратковременное снижение котировок ниже отметки $60 за баррель», — прогнозирует Шумилов.