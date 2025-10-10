Миллер заявил о появлении очертаний новой парадигмы на рынке газа

«Газпром» видит очертания новой парадигмы на мировом рынке газа, в котором Россия будет играть значительную роль, заявил глава компании Алексей Миллер. По его словам, к смене газовой архитектуры приводят цифровизация, ЦОДы и ИИ

Алексей Миллер (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о появлении очертаний новой парадигмы на мировом рынке газа. По его словам, она заключается в том, что растет энергоемкость и газоемкость мировой экономики за счет цифровизации, потребления электроэнергии центрами обработки данных (ЦОД) и искусственным интеллектом (ИИ), которым нужны надежные источники генерации электроэнергии.

Как пояснил Миллер, выступая на Петербургском международном газовом форуме, за последние десять лет самый высокий удельный вес в суточном балансе энергопотребления развитых экономик в части прироста показал газ — на 28%. Та же динамика наблюдается в контексте общего мирового энергобаланса. «Рос именно газ, а не возобновляемые источники энергии. <...> Какая же черта появилась? Те экономики, которые уделили большое внимание возобновляемым источникам энергии, для них оказался газовый фактор главным балансирующим фактором их энергетических систем», — отметил он.

При этом, заметил Миллер, при более глубоком рассмотрении и анализе структуры развитых экономик «стало понятно, что очень большой удельный вес прироста электропотребления, в частности газовой генерации, которой отдают предпочтение в цифровизации за счет надежности поставок», дают ЦОДы. «Растет уровень ЦОДов в развитых экономиках. Растет потребление газовой генерации. Соответственно, растет потребления газа, увеличиваются удельные показатели на градус температуры, которые требуются для развитой экономики, чтобы пережить завтрашний день, когда температура на один градус выше, на один градус ниже. И поясняется, что это совершенно другая картина экономического и газового рынка, который мы с вами имели в условном 2015 году», — добавил глава «Газпрома».

По словам Миллера, цифровизация и ИИ — это неотвратимые сегодня понятия, а газовая генерация с ними неразделима. При этом чем мощнее ЦОДы, тем больше требуется для них электроэнергии, поэтому наличие ресурсов для них становится фактором конкурентоспособности.

«Эксперты говорят, что через некоторое время вообще экономическая структура и экономическая карта мира очень существенно изменится. И главным фактором будет наличие одновременно у развитой страны мощных ЦОДов, которые потребляют огромное количество энергии. И если у вас даже есть технологии по производству и работе этих ЦОДов и у вас нет этой большой электроэнергии, то вы остаетесь на задворках истории. Вот и все», — резюмировал Миллер.

Какова роль России в новой парадигме

По прогнозу Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ), который привел в пример глава «Газпрома», в 2050 году, через 25 лет, спрос на газ в мире вырастет до 5,7 трлн куб. м (на 39% к уровню 2023 года), при этом 80% этого спроса должны быть обеспечены запасами новых месторождений. «Вопрос: а где они, эти новые газовые месторождения? Они в России», — заключил Миллер.

Он пояснил, что такая ситуация сложилась в результате курса старой парадигмы на отказ от традиционных видов топлива, пик которой пришелся на 2016–2019 года. За этот период инвестиции в разведку, добычу, транспорт и переработку сократились на 30%, но не в России. Миллер проиллюстрировал эту динамику фразой из кинокомедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»: «Тот, кто нам мешает, тот нам и поможет».

«А вот с 2019 года началась совершенно другая ситуация, 90%, оказывается, надо просто на поддержание добычи. Это первое, а второе, оказывается, нужны новые месторождения под растущую экономику», — продолжил Миллер. В связи с этим он заметил, что «Газпром» последние 20 лет удерживает коэффициент восполнения запасов газа на уровне выше единицы, то есть полностью компенсирует свою годовую добычу. А если смотреть шире, то только в российской Арктике «под землей» находится 87 трлн куб. м газа. «Выясняется, что для нас вот этой проблемы огромных запасов энергии традиционных ископаемых топлив, этой проблемы для развития искусственного интеллекта, для роста энергоемкости и газоемкости экономики нет на несколько веков вперед. Мы просто себя чувствуем уверенно, смотрим уверенно в свое будущее и абсолютно точно знаем, что оно будет счастливым», — резюмировал Миллер.

Какие есть риски для новой роли газа

Развитие ЦОДов и ИИ, безусловно, начинает оказывать влияние на спрос на мировом рынке газа, согласен заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Он отмечает, что десять лет назад в такой же ситуации находилась отрасль майнинга криптовалют, для которой также прогнозировался стремительный рост энергопотребления, и в «какой-то мере» эти прогнозы оправдались. Сейчас же «все с огромной надеждой, а кто-то и с опасением смотрят на будущее энергопотребление» ЦОДов, но и эти прогнозы могут оказаться «избыточно оптимистичными», говорит эксперт.

ИИ — это, конечно, серьезный вызов для энергетического перехода, и в отдельных случаях, как, например, в России, ответом на него может быть дополнительный рост газовой генерации, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Однако, предупреждает он, текущие планы в странах — лидерах рынка ИИ указывают на то, что для его энергопотребления будут использоваться преимущественно низкоуглеродные источники генерации. «Поэтому газ — это одна из опций в решении проблемы энергообеспечения ИИ, но все-таки далеко не основная», — замечает эксперт.

По мнению Белогорьева, газовая генерация действительно влияет на конкурентоспособность экономики в тех странах, где она развита. При этом важным условием являются внутренние цены на газ. Фролов с этим тезисом согласен. «Что касается доступности газовой генерации и конкурентоспособности экономик, то здесь двоякая ситуация. То есть, с одной стороны, если у вас много дешевого газа, то вы можете его направить на производство электрической энергии. Но в той же мере справедливо, если у вас много дешевого угля», — говорит он.

При этом проблема для энергетической отрасли заключается в том, что она обладает большими инвестиционными циклами, замечает Фролов. И если сегодня прогнозируется резкий рост спроса на электрическую энергию, то газовую электростанцию под него «надо начинать строить уже завтра», чтобы через пять-шесть лет она стабильно обеспечивала нужды ЦОДов и ИИ, поясняет он. «В этом плане мы можем ожидать некоторый переизбыток инвестиций в область электрогенерации. Однако рост спроса действительно будет, потому как такого рода объекты являются относительно крупными потребителями электрической энергии», — рассуждает эксперт.

В 2024 году мировое энергопотребление ЦОДов составило 508 млрд кВт∙ч, из которых на ИИ-сервисы пришлось около 17%, приводит данные Белогорьев. При этом по усредненным оценкам к 2030 году этот показатель вырастет более чем в три раза — до 1600 млрд кВт∙ч, а доля ИИ в использовании ЦОДов будет поступательно расти. Однако экстраполировать этот рост на газовую генерацию стоит с большой осторожностью, считает эксперт. «Государственные регуляторы в зарубежных странах тоже стали обращать на этот сегмент энергопотребления пристальное внимание, и никто, кроме, может быть, [президента США] Дональда Трампа, не собирается освобождать его от требований по снижению углеродного следа. Поэтому, например, Microsoft, Amazon и Google инвестируют сейчас вовсе не в газовую, а в ядерную энергетику — прежде всего в малые модульные реакторы. Если говорить про «традиционные» виды генерации (то есть без ВИЭ), именно АЭС выглядят основным бенефициаром взрывного роста ИИ», — заключает он.