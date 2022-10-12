Суд по требованию Coca-Cola признал недействительной охрану знака Fantola
Суд по интеллектуальным правам признал недействительным решение Роспатента от 14 января 2022 года оставить охрану знака Fantola за «Напитками из Черноголовки». «Признать ненормативный правовой акт недействительным полностью», — говорится в картотеке на сайте суда.
Решение оспаривала американская The Coca-Cola Company: она считает, что товарный знак Fantola похож на принадлежащий ей знак Fanta, охраняемый с 1966 года. Бренд Fantola зарегистрирован в 2019 году и закреплен за «Напитками из Черноголовки».
В декабре прошлого года Coca-Cola обратилась с этими претензиями в Роспатент, но там заявление не удовлетворили, решив, что «сходства до степени смешения» между товарными знаками нет. Тогда компания подала в суд.
«Напитки из Черноголовки» производят под брендом Fantola напитки с семью разными вкусами.
Компания Coca-Cola в начале марта объявила о приостановке работы в России из-за спецоперации на Украине. В том же месяце российские заводы, которые принадлежали Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC) перестали получать сироп, необходимый для производства газировки. В июне в компании сообщили, что после использования складских запасов сырья Coca-Cola HBC перестанет производить напитки Coca-Cola, Fanta и Sprite в стране, а компания будет переименована в Multon Partners и продолжит выпускать продукцию местных брендов — соков «Добрый», «Моя семья» и Rich. В августе основатель «Теремка» Михаил Гончаров рассказал о ребрендинге напитка Coca-Cola, теперь он будет называться «Добрый кола».