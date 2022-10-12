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Суд по требованию Coca-Cola признал недействительной охрану знака Fantola

Суд признал недействительным решение оставить бренд Fantola за «Напитками из Черноголовки»
Газировку под брендом Fantola производит российская компания «Напитки из Черноголовки». В The Coca-Cola Company сочли, что товарный знак до смешения похож на ее собственный — Fanta
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Суд по интеллектуальным правам признал недействительным решение Роспатента от 14 января 2022 года оставить охрану знака Fantola за «Напитками из Черноголовки». «Признать ненормативный правовой акт недействительным полностью», — говорится в картотеке на сайте суда.

Решение оспаривала американская The Coca-Cola Company: она считает, что товарный знак Fantola похож на принадлежащий ей знак Fanta, охраняемый с 1966 года. Бренд Fantola зарегистрирован в 2019 году и закреплен за «Напитками из Черноголовки».

В декабре прошлого года Coca-Cola обратилась с этими претензиями в Роспатент, но там заявление не удовлетворили, решив, что «сходства до степени смешения» между товарными знаками нет. Тогда компания подала в суд.

«Напитки из Черноголовки» производят под брендом Fantola напитки с семью разными вкусами.

Компания Coca-Cola в начале марта объявила о приостановке работы в России из-за спецоперации на Украине. В том же месяце российские заводы, которые принадлежали Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC) перестали получать сироп, необходимый для производства газировки. В июне в компании сообщили, что после использования складских запасов сырья Coca-Cola HBC перестанет производить напитки Coca-Cola, Fanta и Sprite в стране, а компания будет переименована в Multon Partners и продолжит выпускать продукцию местных брендов — соков «Добрый», «Моя семья» и Rich. В августе основатель «Теремка» Михаил Гончаров рассказал о ребрендинге напитка Coca-Cola, теперь он будет называться «Добрый кола».

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Компании
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Coca-Cola напитки газированные напитки
НАПИТКИ ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ-АКВАЛАЙФ
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