«Транснефть» объявила об урегулировании спора из-за грязной нефти

Ранее «Транснефть» заявляла, что максимальный размер выплат пострадавшим от поставок загрязненной хлорорганикой нефти составит $15 за баррель

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Компании «Транснефть», «Роснефть» и Total урегулировали спор о выплате компенсаций за загрязненную хлорорганическими соединениями нефть, поставленную в 2019 году по системе магистральных трубопроводов на принадлежащий Total нефтеперерабатывающий завод в Германии. Об этом говорится в сообщении «Транснефти».

В пресс-службе трубопроводного оператора пояснили, что последствия инцидента урегулированы, «руководствуясь решениями совета директоров ПАО «Транснефть» от 24 июля 2019 года». Тогда было принято решение, что максимальный размер выплат составит $15 за барр., но точная сумма будет определяться отдельно в каждом случае на основании документов, подтверждающих понесенные потери.

РБК направил запрос в «Роснефть».

В середине апреля 2019 года стало известно о загрязнении хлорорганикой нефти, экспортируемой из России по трубопроводу «Дружба». После этого европейские компании приостановили закупки российского сырья.