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Грязная нефть в «Дружбе» ,  
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«Транснефть» объявила об урегулировании спора из-за грязной нефти

Ранее «Транснефть» заявляла, что максимальный размер выплат пострадавшим от поставок загрязненной хлорорганикой нефти составит $15 за баррель
Транснефть TRNFP ₽147 600 +0,34% Купить
Роснефть ROSN ₽383,1 -0,27% Купить
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Компании «Транснефть», «Роснефть» и Total урегулировали спор о выплате компенсаций за загрязненную хлорорганическими соединениями нефть, поставленную в 2019 году по системе магистральных трубопроводов на принадлежащий Total нефтеперерабатывающий завод в Германии. Об этом говорится в сообщении «Транснефти».

В пресс-службе трубопроводного оператора пояснили, что последствия инцидента урегулированы, «руководствуясь решениями совета директоров ПАО «Транснефть» от 24 июля 2019 года». Тогда было принято решение, что максимальный размер выплат составит $15 за барр., но точная сумма будет определяться отдельно в каждом случае на основании документов, подтверждающих понесенные потери.

РБК направил запрос в «Роснефть».

«Транснефть» зарезервировала на выплаты из-за грязной нефти 23 млрд руб.
Бизнес
Фото:Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

В середине апреля 2019 года стало известно о загрязнении хлорорганикой нефти, экспортируемой из России по трубопроводу «Дружба». После этого европейские компании приостановили закупки российского сырья.

В середине мая 2019-го курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что «Транснефть» выплатит компенсации всем, кто «докажет, что у них есть реальные убытки» из-за загрязненной нефти. В июле того же года совет директоров ПАО «Транснефть» определил предельный размер компенсаций за грязную нефть — $15 за баррель, отметив при этом, что пострадавшие должны документально подтвердить свои имущественные потери.

В ноябре стало известно, что «Транснефть» создала предназначенный для выплат пострадавшим резерв в объеме 23,031 млрд руб.

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