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Бизнес ,  
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МЭА спрогнозировало срок роста цены на нефть выше $70

В агентстве считают, что после падения в 2020 году инвестиции в нефтедобычу будут стабильно расти в ответ на рост цен до $71 за барр. к 2025 году. Такая цена, как отмечают в МЭА, необходима для соответствия спроса и предложения
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Фото:Peter Summers / Getty Images
Фото: Peter Summers / Getty Images

Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало новый прогноз динамики цен на нефть в долгосрочной перспективе. Согласно базовому сценарию, стоимость нефти к 2025 году вырастет до $71 за барр., к 2030 году — до $76, а к 2040-му — до $85, следует из доклада МЭА World Energy Outlook 2020.

В МЭА полагают, что частично это связано с тем, что кризис, вызванный пандемией, спровоцировал снижение инвестиций в добычу.

Поставки нефти в мире снизились до минимума за девять лет
Бизнес
Фото:Todd Korol / Reuters

По прогнозам агентства, после падения в 2020 году инвестиции в нефтедобычу в дальнейшем будут стабильно расти в ответ на рост цен до $71 за барр. к 2025 году. Такая цена, как считают в МЭА, необходима для соответствия спроса и предложения. «Она также предполагает, что попытки ОПЕК регулировать рынок сохранятся, а отдельные производители будут избегать соблазна «открыть краны», чтобы сохранить возможность дополнительного дохода», — говорится в докладе.

По мнению экспертов МЭА, основные производители традиционной нефти будут действовать таким образом, чтобы не допустить роста цен до тех уровней, которые могут спровоцировать либо бурный рост сланцевой добычи в США, либо переориентацию потребителей на другие источники энергии.

В долгосрочном прогнозе до 2040 года агентство рассматривает несколько сценариев развития энергорынков после пандемии. В базовом сценарии МЭА предполагает, что контроль над пандемией коронавируса COVID-19 миру удастся получить в 2021 году. При таком развитии событий глобальная экономика вернется на докризисные уровни до конца того же года. Если же победить коронавирус в следующем году не получится, а восстановление экономик затянется, то цена нефти к 2025 году составит $59 за барр., а к 2040 году — $72 за барр.

В более радикальном сценарии, при котором человечество ускоряет принятие мер для достижения климатических целей Парижского соглашения, предполагается, что нефть будет стоить $57 за барр. в 2025 году, однако к 2040 году подешевеет до $53 за барр.

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Повышение цен в долгосрочной перспективе будет зависеть от необходимости поддерживать баланс предложения на рынке. А для стимулирования инвестиций, как считают в агентстве, требуется рост цен до $70 за барр. в течение ближайших пяти лет. После этого цены стабилизируются в диапазоне от $75 до $85 за барр., считают в МЭА.

Цены на нефть замедлили рост из-за новых случаев заражения COVID-19
Бизнес
Фото:Mario Tama / Getty Images

В сентябрьском обзоре МЭА ухудшило оценку спроса на 2020 год. Если в августе агентство считало, что спрос упадет на 8,1 млн барр. в сутки к уровню 2019 года, то в сентябре увеличило эту цифру до 8,4 млн барр. в сутки. В 2021 году МЭА спрогнозировало «скромный рост» спроса на 5,5 млн барр. в сутки.

Основной причиной ухудшения прогноза стала новая волна коронавируса COVID-19. Еще одним важным фактором стали действия Китая, одного из крупнейших потребителей сырья, который резко сократил покупку нефти, хотя с апреля активно скупал дешевую нефть, таким образом серьезно поддерживая рынок.

Автор
Михаил Юшков
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